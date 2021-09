Il Delfino Curi, duro test a Giulianova, il Penne a Francavilla per il primo acuto

Mentre Avezzano, Giulianova e L’Aquila si preparano a lanciare una prima fuga in avanti, Il Delfino Curi Pescara, lo Spoltore e la Virtus Cupello proveranno a inseguire le big del campionato di Eccellenza e prendersi il ruolo di mine vaganti del torneo.

Domenica si gioca la seconda giornata di campionato e i riflettori sono tutti puntati sui rossoblu del capoluogo, impegnati in casa contro il coriaceo Montesilvano di Antignani, e i Lupi marsicani, che ospitano l’Alba Adriatica. Le pescaresi pronte a ribattere: il Delfino di Bonati cerca punti pesanti sul campo del Giulianova, mentre lo Spoltore gioca in casa contro il Capistrello, ghiotta chance per allungare. Occhio all’ambizioso Penne di Iodice, impegnato al Valle Anzuca contro il Villa, e all’Angolana di Rachini, che vuole riscattare la falsa partenza nel derby in casa contro il Sambuceto, uscito malconcio dalla prima in casa contro l’Avezzano.

Il programma della 2a giornata di andata (ore 15): Avezzano-Alba Adriatica; Casalbordino-Bacigalupo Vasto Marina; Giulianova-Il Delfino Curi Pescara; L’Aquila-2000 Calcio Montesilvano; Lanciano-Virtus Cupello; Pontevomano-Torrese; RC Angolana-Sambuceto; Spoltore-Capistrello; Villa 2015-Penne.