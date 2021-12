Il Delfino Curi Pescara e i Runners Pescara in campo insieme per solidarietà

Prosegue l’impegno nel lodevole abbinamento sport/sociale del Delfino Curi Pescara. La società calcistica pescarese questa volta scende in strada assieme agli amici della Runners Pescara per organizzare l’evento benefico “Babbo Natale corre e cammina per solidarietà”, che si terrà la mattina di domenica 19 dicembre, con ritrovo in piazza della Rinascita alle 8 (partenza alle 9 alla Nave di Cascella, che sarà anche l’arrivo).

“Un altro momento d’impegno per la nostra realtà, che confermiamo voler abbinare il più possibile ad eventi e momenti che vadano oltre il puro aspetto calcistico. Ci teniamo a contribuire alle iniziative sociali e benefiche della città. Dopo aver avviato un rapporto di amicizia con la Fidas, portando giocatori e tecnici delle nostre squadre a donare il sangue, torniamo a raccogliere fondi ed energie per l’associazione dei donatori di sangue e non solo per loro. Siamo orgogliosi di poter affiancare i Runners Pescara in questa splendida giornata di sport, aggregazione e solidarietà”, hanno detto i due soci storici della Curi, Antonio Martorella e Claudio Croce, durante la presentazione dell’evento davanti alla Commissione Sport del Comune di Pescara presieduta da Adamo Scurti.

Il prezzo di partecipazione è simbolico, 5 euro, e sarà interamente devoluto alle associazioni cittadine Liberamente e Fidas. Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio un simpatico cappellino di Babbo Natale da indossare durante la camminata/corsa.

Il percorso si sviluppa sulla riviera cittadina ed è lungo 6 km, percorribili a passo libero: camminata per famiglie (anche con bambini) o gara podistica non competitiva. Ognuno con il suo passo, sarà la finalità benefica questa volta l’obiettivo da raggiungere sul traguardo.

In occasione dell’evento, sarà possibile anche partecipare con una donazione libera alla raccolta di beni alimentari per la Mensa di San Francesco.

Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare il responsabile della scuola calcio del Delfino Curi Pescara, Silvio Di Egidio, al numero 340 9671793 (o mandare una mail a pietronardone54@gmail.com o telefonare al numero 348 5814036).