Il Delfino Curi Pescara-Virtus Cupello: domani Bonati vuole ritrovare la vittoria

Quarta partita in 14 giorni per il campionato di Eccellenza, con Il Delfino Curi Pescara che, nel turno infrasettimanale valevole per l'undicesimo turno, ospita domani alle ore 18 all'Antistadio Flacco di Pescara il Virtus Cupello di mister Carlucci.

Vastesi che, dopo un inizio spettacolare che è valso il primo posto in graduatoria per diversi turni, hanno rallentato il proprio ritmo e perso qualche posizione, attestandosi, dopo il ko con il Vasto Marina di domenica scorsa, al quarto posto con 22 punti.

I pescaresi invece dopo il pari con il Penne, sono tornati a muovere la classifica dopo le due sconfitte con Capistrello e Montesilvano, salendo a 14 punti. Il vantaggio dalla zona play-out è di sei lunghezze, ma Bonati non vuole che questo margine si assottigli oltremisura: la missione è la salvezza, senza batticuore. Ecco perché domani bisogna tornare a vincere: "In due giorni non hai tempo di preparare una partita come in settimana, però sicuramente daremo il massimo come abbiamo fatto in tutte le partite giocate fino ad ora - ha dichiarato l'attaccante classe '99, Pierdomenico Rosini - . Mi aspetto una partita tosta perché loro sono nelle zone alte della classifica e non sono lassù per caso, faremo del nostro meglio per fare una grande partita sotto tutti i punti di vista".

Arbitrerà l'incontro Di Caro della sezione di Chieti.