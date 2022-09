I giovani del Delfino Curi Pescara sono pronti: al via i campionati Under 17 e Under 15

Tutto pronto per il fischio d’inizio dei campionati regionali giovanili Under 17 e Under 15. Il Mondo Curi vive la sua ennesima vigilia di una stagione che si preannuncia ricca di impegni e piena di emozioni e sogni da realizzare per i ragazzi delle squadre biancorosse.

L’Under 17 del Delfino Curi Pescara, guidata da Massimo Angelosante, inizia il suo cammino domenica pomeriggio (17.30) all’antistadio nel “derby” contro la Curi. Il gruppo 2006 riparte dal lavoro della passata stagione, quindi con più certezze a livello tecnico, tattico e fisico, ma con un girone difficile davanti a sé, il raggruppamento C: Penne, Spoltore, Gladius, Fater e non solo tra le più agguerrite per la qualificazione alla fase Elite. Angelosante, però, spera in una crescita ulteriore dei suoi ragazzi.

L’Under 17 della Curi Pescara affronta invece la nuova stagione con ragazzi sotto età, i 2007, e parte domenica mattina (10.30) da Sant’Omero, essendo stata inserita nel girone D, quello teramano. Il tecnico Andrea Di Giovanni conosce bene il campionato e le sue insidie: il gap dei suoi ragazzi andrà superato e azzerato sul campo, settimana dopo settimana. Pineto, Bonolis, Giulianova e Universal Roseto le migliori del gruppo favorite per la vittoria. Ma ai biancorossi questo discorso interessa poco. Ci saranno difficoltà da affrontare, per via del salto di categoria e dalla crescita fisica e atletica che arriverà con il passare dei mesi. L’obiettivo di mister Di Giovanni è lavorare sulla crescita individuale dei ragazzi, per formarli e prepararli in vista del prossimo salto nella stagione successiva, che li porterà ad un passo dai campionati “adulti”.

Domenica mattina alle 8.30, in casa (in realtà sul neutro dei Gesuiti) contro il River, la prima dell’Under 15 Curi Pescara di mister Gianfranco Norscia. Il tecnico quest’anno guida il gruppo in età, i classe 2008, con cui ha iniziato un percorso di crescita tecnica e fisica giocando la stagione 2021/2022 sotto età. I biancorossi alla seconda giornata saranno protagonisti del derby contro i “cugini” sotto età del Delfino Curi Pescara allenati da Schiazza. Il gruppo di Norscia lavora insieme dalla passata stagione, con la novità di quattro rinforzi, al momento però non ancora disponibili per il debutto stagionale. Una squadra, l’Under 15 Curi, che alla lunga potrebbe diventare competitiva per la qualificazione alla seconda fase del torneo e per le fasi finali, nonostante il Girone C, in cui è stata inserita, sia molto duro con Gladius, Francavilla e River, e probabilmente anche il Penne, tra le candidate alla vittoria finale.

Anche l’Under 15 del Delfino Curi Pescara partirà domenica mattina alle 9 all’antistadio, in trasferta contro l’Accademia Biancazzurra. La squadra di mister Stefano Schiazza è nel girone C, lo stesso dei cugini della Curi Pescara di Norscia, che sfiderà la prossima settimana alla seconda giornata nel derby di famiglia. Schiazza lavora con il gruppo sotto età dei 2009, un’annata delicatissima per i giovani calciatori, quella del passaggio degli Esordienti, quindi dal pianeta scuola calcio, al settore giovanile. Da bambini, si diventa adolescenti. Una generazione che si ritrova catapultata in mondo diverso e competitivo, dopo due anni persi a causa della pandemia, che ha sottratto loro esperienze e divertimento con il pallone tra i piedi. Schiazza allenerà un gruppo che arriva, però, da anni di lavoro insieme nelle categorie inferiori, ai quali sono stati aggiunti diversi ragazzi provenienti dalla Pescara Calcio. Le qualità e i margini di miglioramento sono enormi, ma andranno scoperte settimana dopo settimana.