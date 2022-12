Convocazione record nella Rappresentativa Under 19, l'orgogio del Delfino Curi Pescara

Una convocazione record in Rappresentativa Under 19 per Il Delfino Curi Pescara. Altra grande soddisfazione per la società in questi giorni, un premio al lavoro svolto in team sull’asse Bonati-Spinozzi con i ragazzi del 2004 e soprattutto del 2005. Ieri con la selezione abruzzese di categoria erano presenti Di Giovacchino Mattia, Dell’Elce, Cattafesta, 2005, Mandrone, Antonucci e Giuliodori, 2004. Il modo migliore di avvicinarsi alla chiusura del 2022 per i ragazzi della Juniores pescarese, divisi in due gruppi, uno impegnato nel campionato regionale e l’altro che milita in quello Provinciale. Nel prossimo turno i ragazzi allenati da Sandro Spinozzi saluteranno un anno più che positivo. Domani a Montesilvano, contro la Vis, ultima di andata dei Provinciali, lunedì a Sant’Egidio terza di ritorno per i Regionali. Si riprenderà poi a gennaio: il 5 recupero in casa contro l’Angolana, il 9 sempre in casa contro il Montesilvano. Il 23 ripartirà anche il campionato Provinciale.

Mister Spinozzi gonfia il petto vedendo un blocco della sua squadra vestire la maglia dell’Abruzzo, dopo aver già spiccato il volo verso l’Eccellenza: “E’ una soddisfazione vedere questi ragazzi andare in Rappresentativa, hanno fatto già l’esordio in prima squadra dopo le apparizioni d’inizio stagione con la Juniores. Oggi sono punti fermi della squadra di Bonati. Questo per noi è il lavoro da fare per avere soddisfazioni. Vincere le partite è solo una conseguenza”.

Anche dopo aver perso ceduto il blocco Under 19 alla prima squadra, la squadra di Spinozzi ha continuato a comportarsi egregiamente nella sua categoria: “La stagione sta andando molto bene, siamo secondi dietro al Montesilvano, che fa un campionato a parte. Anche i sotto età si stanno comportando bene e dando un contributo per l’obiettivo finale: la qualificazione ai play-off per il titolo regionale”.

Spinozzi allena anche l’Under 19 Provinciale: “Abbiamo tanti ragazzi, e per non lasciare nessuno a casa la domenica, abbiamo deciso di partecipare al campionato provinciale, in modo che tutti giochino ogni settimana una gara ufficiale. Si stanno comportando bene anche loro, sono tutti 2005, meno pronti al momento dei coetanei del Regionale, ma diamo spazio anche ai 2006, che sono sotto età in un campionato in cui è possibile ancora impiegare ben quattro 2002”.

Un gran lavoro, che il tecnico svolge quotidianamente in sinergia con Guglielmo Bonati: “Facciamo tutto insieme, anche se sono il responsabile del gruppo Juniores. C’è collaborazione e sintonia su tutto”.

Spinozzi allenatore, educatore e motivatore di ragazzi che vivono un passaggio chiave nella loro esperienza calcistica: dal mondo giovanile al calcio dei “grandi”. “La difficoltà maggiore? I ragazzi a quell’età tendono ad abbandonare lo sport. Prima di tutto, bisogna riuscire a non farli disamorare dell’attività che hanno praticato per tanti anni, fin da bambini. Poi bisogna formarli a livello mentale per fargli capire la differenza tra il settore giovanile e il calcio degli adulti. A livello fisico, con l’aiuto del prof Chiacchiaretta, da noi hanno la possibilità di essere pronti. Io lavoro sempre di staff, mai da solo. Così si possono raggiungere gli obiettivi. Devo dire grazie a Massimo Fazzano, preparatore dei portieri, e Yuri De Santis, collaboratore tecnico. Ho anche Salvatore De Simone, team manager e tuttofare. Poi Bonati fa da responsabile tecnico. Tutto procede bene grazie al presidente Paluzzi e ai suoi soci, che ci hanno permesso di partecipare a due campionati con questi ragazzi”.