Festa Curi Pescara: tre squadre qualificate alla fase Elite per il titolo regionale

Tre squadre in corsa per la vittoria del titolo regionale. Una per la salvezza. Il bilancio di metà stagione del settore giovanile, in casa del Delfino Curi Pescara, è assolutamente positivo. L’Under 17 dei 2006 di Max Angelosante chiude al secondo posto e si presenta alla fase Elite di categoria con rinnovate ambizioni. Nella stessa categoria, i sotto età di Andrea Di Giovanni compiono l’impresa e si presentano tra le big come outsider. Nell’Under 15, i 2008 di Gianfranco Norscia chiudono al primo posto e passano alla fase finale con tanta voglia di andare fino in fondo. I sotto età (2009) di mister Stefano Schiazza giocheranno invece la poule salvezza. “Il programma che ci eravamo dati ad agosto, e che avevamo condiviso con gli allenatori e i gruppi, è stato perfettamente rispettato. Confidavamo in una buona partecipazione delle squadre in età e ciò è stato confermato, addirittura con i 2008 al primo posto e i 2006 al secondo”, dice soddisfatto il presidente della Curi Pescara Antonio Martorella.

“E’ andato tutto secondo le previsioni: i 2007 sono andati anche oltre per qualcuno, ma non per me, lo dico senza falsa modestia. Ad agosto mi sembrava già un ottimo gruppo, capace di ben figurare. Stessa cosa i 2009: sapevamo per esperienza che il gruppo appena uscito dalla scuola calcio avrebbe avuto difficoltà a misurarsi con un campionato regionale, è sempre una situazione complicata. E’ un passaggio formativo per l’anno successivo, in cui arrivano poi a ben figurare. Anche in questo caso tutto come previsto, e i ragazzi si sono tolti anche qualche bella soddisfazione, come il pareggio contro il River che ha permesso ai colleghi del 2008 di arrivare primi. La salvezza per loro è un obiettivo alla portata, più che conseguibile”.

Delle tre qualificate alla fase Elite, due sicuramente possono aspirare ad una stagione da grandi protagoniste: “Auspichiamo che stiano lì davanti, più in alto possibile, ma il calcio non è una scienza esatta e ci sono tante componenti. I 2007 sono una graditissima sorpresa, ma non un’eccezione: qualche anno fa ci capitò anche con i 2002 arrivare con i sotto età al girone Elite. Confidiamo anche in loro”, aggiunge Martorella, che chiude ringraziando i protagonisti della stagione in corso: “Va sottolineata la stabilizzazione del lavoro delle rispettive squadre, dovuta alla disponibilità dell’impianto sportivo rinnovato, che accoglie i ragazzi e gli staff tecnici. A proposito, ci tengo a ringraziarli: Massimo Angelosante e Roberto Sara, Andrea Di Giovanni e Carlo Paolini, Gianfranco Norscia e Gianfranco Panei, Stefano Schiazza, Marco Pizii e Gabriel Bocchio”.

Martorella ha parole di elogio anche per la scuola calcio Curi, in crescita costante: “Siamo molto soddisfatti anche del lavoro che sta svolgendo la scuola calcio, e per questo ringrazio i nostri istruttori che ci mettono competenza e passione”. E un ultimo pensiero va alla prima squadra: “Un bel percorso, in linea con la politica societaria. Il settore giovanile si conferma per noi una fondamentale risorsa per rifornire la rosa di mister Bonati. Tra i momenti che più rappresentano la linea dettata dalla società ci sono gli allenamenti congiunti dei ragazzi classe 2006 con il gruppo Prima squadra – Juniores, formativi e preparatori per il futuro inserimenti degli under nelle categorie superiori”.

Nei giorni scorsi, tenendo fede al motto “Curi Cares”, coniato dal presidente Martorella, i gruppi delle giovanili e anche la prima squadra di Bonati hanno passato una serata al cinema per vedere tutti insieme il film “Grazie ragazzi”.

I gironi della fase Èlite Under 17 e Under 15 in cui sono state inserite le squadre Curi

Under 17: Virtus Anxanum, Pineto, Academy L'Aquila, Il Delfino Curi Pescara, Union Fossacesia, Celano

Under 17: L'Aquila, Fater, Bagicalupo V.M., Giulianova, Curi Pescara, Spoltore

Under 15: L'Aquila Soccer School, Curi Pescara, Virtus Vasto, Virtus Anxanum, Giulianova, Pineto.