I giovani del Delfino Curi Pescara vincono una serata al cinema

Un punto di ri-partenza per iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno. L’Under 15 del Delfino Curi Pescara, che gioca sotto età nel campionato regionale sotto la guida di mister Stefano Schiazza, ferma sullo 0 a 0 il Manoppello nella prima partita del 2023 e parte con il piede giusto nella seconda fase della stagione. Per questo, la società premia il gruppo dei suoi ragazzi 2009 con una serata al cinema, tutti insieme. I giovani calciatori di Schiazza nei prossimi giorni andranno a godersi in sala il film di Antonio Albanese, “Grazie ragazzi”, storia ambientata all’interno di un carcere che racconta la riabilitazione di giovani detenuti attraverso la cultura, il teatro in particolare. Un film scelto non a caso dalla società, che vuole proseguire il lavoro educativo e formativo con i suoi tesserati, di ogni età e categoria.

“Nell’ultima partita del 2022, a fine dicembre, avevamo pareggiato in casa del River, primo in classifica, poi abbiamo fatto un buon torneo ai primi di gennaio a Francavilla battendo anche l’Ascoli, una realtà professionistica – racconta mister Schiazza – . In casa contro il Manoppello speravo che la scia positiva proseguisse per iniziare bene il nuovo anno: per fortuna è andata così. Abbiamo giocato una buona partita per aprire questo 2023 con ottimismo e fiducia, ora proseguiamo così. I ragazzi, tra l’altro, riceveranno un premio dalla società, andando tutti insieme al cinema nei prossimi giorni: una bellissima iniziativa e l’occasione di vedere un bel film, con una tematica importante su cui riflettere”.

Prosegue la crescita dei 2009 in un campionato difficile, contro ragazzi anagraficamente e fisicamente più grandi e quindi più pronti. “I ragazzi a questa età sono un po’ sulle montagne russe, ma il percorso di crescita continua: ci stiamo allenando bene dopo alcuni infortuni e un’ondata di influenza prima del periodo natalizio che ci ha decimati. Il lavoro settimanale ci aiuta a raccogliere i frutti sperati. Ora ci aspetta la Gladius, squadra d’alta classifica: proveremo a fare un’altra grande partita”.

IL WEEK END DELLE GIOVANILI

L’Under 17 del Delfino Curi Pescara di Massimo Angelosante, giocherà in trasferta la 6a giornata di ritorno domenica 15 gennaio dicembre alle 17 contro la Fater Angelini.

L’Under 17 (sotto età 2007) della Curi Pescara del tecnico Andrea Di Giovanni giocherà in trasferta sul campo del Giulianova sabato 14 gennaio, alle 15.30, per la 6a di ritorno.

La formazione Under 15 della Curi Pescara di mister Norscia domenica 15 gennaio, alle ore 17.30, sarà impegnata, per la 6a di ritorno, al San Marco contro la D’Annunzio.

L’Under 15 (sotto età 2009) del Delfino Curi Pescara, allenata da mister Stefano Schiazza, giocherà domenica 15 gennaio alle ore 10.30 al San Marco contro la Gladius per la 6a di ritorno.

L’Under 15 Provinciale (sotto età 2009) del Delfino Curi Pescara, allenata sempre da mister Stefano Schiazza, scenderà in campo lunedì 16 gennaio alle 18.30 in trasferta contro lo Spoltore per la 10a giornata.