Juniores: il Delfino Curi Pescara aggancia in vetta lo Spoltore

La Juniores del Delfino Curi Pescara piazza il colpo alla sesta giornata, vincendo 2 a 1 contro lo Spoltore con i gol di Palmaricciotti e Della Marra, e sale in vetta al girone C con 15 punti, agganciando proprio lo Spoltore e scavalcando il 2000 Calcio Montesilvano e l’Angolana, le altre due pescaresi che occupano la griglia delle prime quattro che accederanno alla fase Elite.

“Un primo posto meritato, abbiamo vinto non casualmente – le parole di mister Sandro Spinozzi il giorno dopo il successo – . Ho visto un grande impegno e i ragazzi hanno fatto la partita. Non in tutte le partite si era visto questo. Adesso, dalla vittoria sullo Spoltore dobbiamo trovare la convinzione che abbiamo tutt’altri mezzi rispetto a quello che pensavamo nelle uscite precedenti, soprattutto in alcune battute a vuoto”.

Contro lo Spoltore, Spinozzi ha dato un segnale forte portando nel gruppo anche tre under della prima squadra, che sono stati da esempio ai colleghi dell’Under 19: “Abbiamo avuto tre rinforzi, ma uno di loro era il portiere e un altro De Murtas, che si è fatto male ed è uscito subito. Ma il loro apporto è stato ugualmente molto importante: hanno dato un bel segnale al gruppo, dimostrando umiltà e attaccamento alla maglia, e dando il contributo che ci si aspetta da chi scende dalla prima squadra per fare la differenza nella Juniores”, prosegue Spinozzi.

Le quattro pescaresi in testa al girone in un fazzoletto di due punti, dietro Alba, Penne e Giulianova staccate ma non totalmente fuori dai giochi: “Dopo sei partite, i valori si stanno vedendo chiaramente. Alba, Penne e Giulianova, però, potrebbero fare un recupero in extremis. Le prime quattro di oggi potrebbero essere le migliori in corsa per la qualificazione ai gironi play-off”.

Al termine di questa prima fase di diciotto giornate, si giocheranno due gironi composti da sei squadre (le prime quattro dei tre gironi attuali).

“Delle quattro di testa noi siamo l’outsider, mentre le altre vanno in campo stabilmente con gli under della prima squadra, e questo incide molto a livello tecnico, tattico e soprattutto atletico”.

La prossima settimana ci sarà un altro scontro diretto importante per capitan Bradde e compagni, a Montesilvano, contro il 2000 Calcio, unica squadra ancora imbattuta del girone. Una compagine forte che finora ha meritato di occupare un posto tra le big del girone e che in campo schiera gli under che giocano in Eccellenza. “Noi venderemo cara la pelle – chiude Sandro Spinozzi – . Per noi sarà la partita più difficile di questo avvio di stagione, anche se nelle prossime quattro giornate partite facili non ne abbiamo: dobbiamo tirare fuori il meglio di noi. Ripartiamo dalla prestazione contro lo Spoltore”.