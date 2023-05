Il Delfino Curi Pescara, i 2009 a Penne a caccia della salvezza

Appuntamento con la storia per l’Under 15 sotto età del Delfino Curi Pescara: la squadra di mister Stefano Schiazza si gioca tutta una stagione domenica mattina, alle 10:30, al Colangelo di Penne contro i biancorossi vestini. Con una vittoria, i 2009 del Mondo Curi avrebbero la certezza di essere salvi e quindi ancora nel campionato regionale nella stagione 2023/2024. Una missione difficile, ma non impossibile per capitan Simone Ruggieri Conte, giovanissimo leader del gruppo. Il difensore centrale di Pianella sogna una grande prestazione, un risultato positivo e magari un gol da dedicare al papà, il suo primo tifoso, e ai compagni, di cui è fiero rappresentante con la fascia sul braccio.

A Penne una partita che vale come uno scudetto per i sotto età di Schiazza: “Sì, sarebbe proprio così. E’ stato difficile per noi giocare con ragazzi più grandi, soprattutto a livello fisico – dice Ruggieri Conte, due gol segnati in questa stagione, uno su punizione e uno di testa – . Poi in questa stagione abbiamo vissuto pressioni che altri gruppi, precedenti al nostro, non hanno avuto. Nelle stagioni precedenti non c’era retrocessione, a causa del Covid. Noi invece dovremo guadagnarcela sul campo. Sappiamo che con una vittoria potremmo essere sicuri e quindi vogliamo vincere a Penne”.

Una stagione fatta di alti e bassi, dall’inizio alla fine, ma tutto rientra nel percorso di crescita dei ragazzi 2009 che hanno affrontato ogni domenica avversari del 2008. “E’ stata durissima, all’inizio perdevamo quasi tutte le domeniche, ma piano piano siamo cresciuti e adesso un passo alla volta stiamo per raggiungere il nostro obiettivo. Questo grazie al lavoro del mister e della società”.

Ruggieri Conte vive con grande senso di appartenenza il ruolo di capitano: “E’ una responsabilità. Quando le cose non vanno, tocca a me tirar su la squadra e dare la carica a tutti. Ma non mi pesa, anzi sono orgoglioso”.

I 2009 hanno esultato sabato scorso per il trionfo degli Under 15 di Norscia, che sono i nuovi campioni d’Abruzzo. L’anno prossimo lasceranno proprio all’attuale gruppo di mister Schiazza il ruolo di campioni in carica nella categoria: “E’ stata una grande felicità anche per noi, sono stati bravissimi e abbiamo esultato per il loro successo. L’anno prossimo faremo di tutto per dare continuità all’ottimo lavoro fatto dai nostri “colleghi” in età”.

GLI APPUNTAMENTI DEL WEEK-END

Domenica 28 maggio, ore 11, campo San Marco, l’Under 15 della Curi Pescara, campione d’Abruzzo, debutta nella fase nazionale per lo scudetto di categoria contro l’Aesernia Fraterna, valida per la 1a giornata del girone E (l’altra gara è Fabrizio Miccoli – Micri Calcio);

Domenica 28 maggio, ore 10:30, campo “Colangelo”, Penne - Il Delfino Curi Pescara, ultima giornata campionato regionale Under 15 (poule salvezza).