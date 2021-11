Il Delfino Curi Pescara domani a Penne per il derby del riscatto

Due squadre in cerca di riscatto dopo i ko - entrambi capitolati 2-1 - maturati nell'ultima giornata, domani alle 14:30, al Colangelo di Penne, Il Delfino Curi Pescara verrà ospitato dai padroni di casa del neo tecnico Aielli.

Pescaresi a caccia del successo per dimenticare l'amara settimana, la scorsa, dove sono arrivate le prime due sconfitte con Capistrello e Montesilvano. "Sono sicuro che domani faremo una grande partita - ha dichiarato ai nostri microfoni tecnico pescarese, Guglielmo Bonati. Vogliamo riscattare le due sconfitte delle ultime 2 gare. A Capistrello abbiamo fatto una buona gara e non avendo concretizzato nel primo tempo abbiamo pagato un episodio nella ripresa. Con il Montesilvano siamo mancati in alcuni passaggi chiave di una partita della quale conoscevamo le insidie: non abbiamo avuto la determinazione e la maturità giusta. Non ci ha assolutamente aiutato una direzione di gara insufficiente nella gestione della partita della quale non abbiamo parlato per rispetto di un avversario che comunque non ha rubato nulla".

Risultato che sarebbe di vitale importanza anche per i pennesi, fermi a ridosso della zona playout con 7 punti, 6 in meno rispetto agli uomini di Bonati che, d'altro canto, vorranno riprendere la marcia verso una salvezza tranquilla.

"Domani sono certo di una risposta di carattere e personalità che esalti quanto di buono facciamo e il valore potenziale di tutti i nostri ragazzi. Di Giovacchino, Massa, Giannini, Sabatini, Marzucco, Lupo, Falco, Paolilli, Gobbo, Rosini e il nostro capitano Calore sono per noi il meglio e più di quello che possiamo avere e loro sono consapevoli di avere dietro un presidente come Quinto Paluzzi che li fa stare al meglio. Spero possano dedicare a lui un risultato positivo".

Sarà il terzo incontro in questa stagione tra le due formazioni, dopo il doppio confronto in Coppa Italia dove i biancorossi hanno staccato il pass al turno successivo imponendosi 3-2 a Penne e pareggiando 3-3 la gara di ritorno.

Fischio d'inizio alle 14:30, dirigerà l'incontro Di Monteodorisio di Vasto.