Il Delfino Curi Pescara - Giulianova 2-1, Bonati chiude l'anno col botto

Un super Delfino Curi Pescara blocca il Giulianova e ritrova la vittoria dopo un periodo di digiuno. All'Antistadio Flacco di Pescara l'ultima partita del 2021 per la squadra di Bonati termina 2-1, con i pescaresi che nel primo tempo trovano un uno-due micidiale grazie alle reti di Marzucco e Massa, poi la risposta tardiva del Giulianova nella ripresa con l'inzuccata di Buonavoglia al ventesimo.

Venendo al match, prima mezz’ora senza reali sussulti ad eccezione del tiro di Cerasi che trova Santoro preparato. Poi al 33’ il tiro di Marzucco dal limite è vincente per l’1-0. Due minuti più tardi triangolazione tra l’autore del gol e Massa, con quest’ultimo che fulmina Boccanera ed è +2 per gli uomini di Bonati che vanno al riposo con il doppio vantaggio. Nella ripresa, Saccomandi getta nella mischia Federico Di Paolo al posto di Giglio, ma a creare la prima occasione è Il Delfino Curi con Gobbo che con il piattone non trova la porta.

Il Giulianova fatica a trovare spazi, al diciottesimo è proprio Di Paolo a creare grattacapi, risponde Santoro. Due minuti più tardi, cross dalla sinistra, Buonavoglia da dentro l’area non può sbagliare e di testa dimezza lo svantaggio. A dieci dal termine, proteste giallorosse, colpo di mano di Paolilli a ridosso del limite dell’area, i giuliesi chiedono un penalty ma Papagno decreta un calcio di punizione dai 16 metri. Sulla battuta Di Paolo, nulla di fatto. Le difficoltà di Cerasi&Co a trovare spazi si acutiscono, nel finale Di Paolo per Persiani che non trova il guizzo vincente. Dopo 5 minuti di recupero, può far festa Il Delfino Curi che torna alla vittoria e lo fa in grande stile battendo la seconda in classifica. In classifica i pescaresi sono sempre a braccetto con la Bacigalupo Vasto Marina, con 23 punti, ma avvicinano le rivali per la salvezza diretta.

Il tabellino

Il Delfino Curi Pescara: Santoro, Paolilli, Giannini, Polletta, Marzucco, Gobbo (17'st Sabatini), Lupo, Tamborriello, Massa, Di Giovacchino, Falco (17'st Rosini). A disp.: Calore, Sabatini, Demurtas, Sciamanda, Starnieri, Cozzi, Rosini, Di Stefano, Palmaricciotti. Allenatore Bonati.