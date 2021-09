La Delfino Curi Pescara cerca la qualificazione in Coppa contro il Penne, Marzucco: "Ci crediamo"

C'è tanta attesa per l'esordio casalingo - casalingo si fa per dire, in quanto si giocherà sul neutro del Delfino Training Center - della troupe di mister Bonati che domani alle 11 ospiterà, per la gara di ritorno del 1° turno di Coppa Italia di Eccellenza, il Penne di mister Iodice dopo il 3-2 dell'andata in favore dei biancorossi.

Obiettivo sovvertire il risultato maturato domenica scorsa ma, soprattutto, continuare a divertirsi e raccogliere quante più cose positive possibili.

È di questo avviso anche Simone Marzucco, colonna portante alla quarta stagione con i portuali, che ai nostri microfoni dichiara: "Domenica scorsa abbiamo giocato una buona gara, tenendo un ritmo alto e creando molte occasioni da gol, soprattutto nel primo tempo. Ci è mancato concretizzare, al contrario del Penne che è stato bravo a sfruttare le occasioni avute. Nella gara di domani cercheremo di replicare quanto di buono fatto settimana scorsa, cercando di imporre il nostro gioco.

Ci teniamo molto a passare il turno e ci proveremo in ogni modo".