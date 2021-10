Il Delfino Curi Pescara domani nella tana del Capistrello

È già tempo di tornare in campo in Eccellenza. Dopo il prestigioso pari contro la corazzata L'Aquila, per l'ottava di campionato, domani alle 15, il Delfino Curi Pescara sarà impegnato in trasferta a Capistrello.

Sesto posto e seconda migliore difesa, numeri da capogiro per i pescaresi, chiamati alla prova del nove, anzi dell'otto, in terra rovetana con il Capistrello che ha raccolto soltanto 4 punti e dovrà obbligatoriamente cercare di invertire la rotta.

"Una delle trasferte più difficili del campionato contro una squadra esperta e di categoria - ha dichiarato il duttile centrocampista Daniele Lupo, classe '99, figlio d'arte (il papà Fabio è un noto direttore sportivo nel calcio professionistico) - . I giorni per prepararla sono stati pochi, ma credo che ormai abbiamo un background sufficiente per affrontare queste gare e tanti ragazzi che possono sfruttare il turno infrasettimanale per mettersi in mostra facendo anche minutaggio. Saremo pronti a fare la nostra partita con tutto ciò che abbiamo".

Sulla partita di domenica scorsa ed il magic moment della squadra: "Il pareggio con L’Aquila è sicuramente meritato sia per i 90’ sia per tutto quello che abbiamo fatto per arrivare pronti a questa partita, spero possa essere un propulsore per le prossime sfide.

Negli ultimi anni queste partenze sono diventate una caratteristica, speriamo di poter continuare a fare bene con la consapevolezza che potevamo fare qualcosa in più e che c’è ancora tanto da fare".