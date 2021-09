Del Grosso dal campo alla panchina: "M'ispiro a Conte, voglio una Under 16 aggressiva e compatta"

Da poche settimane ha voltato pagina. Archiviata una carriera da urlo nel calcio che conta, con oltre 500 partite da professionista, a 38 anni Cristiano Del Grosso ha iniziato l’avventura da allenatore. Guiderà la formazione Under 16 del Pescara: “Sono molto felice di questa esperienza, anche se siamo solo all’inizio – le parole di Del Grosso – . Ho trovato un gruppo di ragazzi splendidi, che si sono messi subito a disposizione e mi dimostrano ogni giorno di avere tanta voglia d’imparare da me e dal mio staff. Quest’anno si torna a puntare forte sui ragazzi del territorio. Una politica societaria che io sposo in pieno, mi sento un testimonial in un certo senso per questi giovani, essendo cresciuto in una società abruzzese e poi arrivato fino in serie A. Dobbiamo rilanciare i migliori prodotti del nostro calcio locale”.

La sua under 16 s’ispirerà alla filosofia che più piace a Del Grosso, quella di Antonio Conte. “Voglio migliorare i ragazzi a livello individuale e di squadra. Mi piace vedere una squadra che a pressare alto, ma in modo organizzato e compatto. Conte? L’ho avuto in serie A al Siena: un grande motivatore, sempre pronto ad incitare i suoi ragazzi, a farli sentire forti. A volte, con lui, entravamo in campo e ci sentivamo già convinti di vincere la partita. E’ un allenatore esigente, a livello fisico, tecnico e mentale. Ma ovunque va, porta a casa titoli. Anche a me piace dire sempre una parola positiva ai ragazzi, caricarli e averli sempre al massimo dal punto di vista caratteriale. Come giocheremo? Non mi fermerò ad un solo sistema, la nostra è una categoria sperimentale ed è proprio quella che volevo, perché piace sperimentare”.