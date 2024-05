Merola premiato come "Il Miglior Biancazzurro" della stagione, a Plizzari il riconoscimento della critica

L'attaccante Davide Merola ha iscritto il suo nome nell'albo d'oro del premio "Il Miglior Biancazzurro", giunto alla sua 30° edizione. Il riconoscimento, ideato dal giornalista Paolo Minnucci per il periodico CronacheAbruzzesi, prevede la consegna di 100 bottiglie di vino e 50 di birra, al giocatore più votato dalla stampa sportiva specializzata abruzzese. Presenti nel cerimoniale di premiazione, presso la sala del ristorante 'Da Margherita' di Elice, i giornalisti sportivi e il presidente del Pescara Calcio Daniele Sebastiani. Il Premio della Critica con 50 bottiglie di vino e di birra, assegnato al giocatore che si è messo particolarmente in luce, è andato al portiere Alessandro Plizzari. Nell'albo d'oro figurano nomi di spicco come Verratti, Allegri e Lapadula.