Tutte le date di play-off e play-out del calcio dilettantistico abruzzese

Il Consiglio Direttivo della LND Abruzzo ha deliberato le date di svolgimento delle fasi playoff e playout della stagione 2021/22, fermo restando che le stesse sono di carattere indicativo e potranno essere modificate in conseguenza di risultati e classifiche del campionato di Serie D, o in seguito a determinazioni nazionali.

Per quanto concerne il campionato di Eccellenza la semifinale play-off è fissata per domenica 15 maggio, mentre la finale andrà di scena domenica 22 maggio. I play-out non inizieranno prima del 22 maggio 2022.