Stadio danneggiato dai tifosi biancazzurri: Pescara multato, ma la Recanatese può chiedere un risarcimento

Non solo la beffa in campo, il Delfino rischia di pagare a caro prezzo la triste serata di Recanati. L'infrasettimanale ha portato in dote la dodicesima sconfitta in 30 partite, una vera enormità, ma anche strascichi di altro tipo. Quali? 1.200 euro di ammenda comminati alla società biancazzurra dal Giudice Sportivo, ma al Pescara rischia di costare molto di più il comportamento dei propri tifosi presenti a Recanati "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica". Erano 265 i suppoters biancazzurri al seguito della squadra allo stadio Nicola Tubaldi.

Sul comunicato del Giudice Sportivo, infatti, si legge che i sostenitori biancazzurri hanno lanciato tre fumogeni (due al al 56° minuto della gara, uno al 58°) in campo bruciando una parte del manto erboso. Inoltre i supporters hanno danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati all'interno dello stadio (in particolare avrebbero danneggiato lavandini e sanitari dei bagni del settore ospiti). Nel comunicato del Giudice si specifica che in capo alla società dannunziana cè "obbligo di risarcimento danni se richiesto". E sembra proprio che con ogni probabilità chi di dovere chiederà al Pescara il risarcimento dei danni. Martedì sera, subito dopo la partita, c'è stato un sopralluogo dell'amministrazione comunale.guidata dal sindaco Antonio Bravi. Il manto sintetico del Tubaldi è nuovo di zecca - ha un anno emezzo di vita circa - dopo il restyling della struttra complessivamente costato 610mila euro. Le bruciature dei fumogeni non hanno comunque provocato danni trascendentali o che abbiano compromesso il regolare svolgimento della gara e i danni saranno presto risisemati dato che in modo fulmineo sono stati fatti tutti i rilievi del caso.

Poco prima dell’inizio della partita, inoltre, come fa sapere Radio Erre, un tifoso della Recanatese è inciampato in tribuna battendo la testa su una balaustra. Per lui è stato necessario l’intervento dei medici del 118 e il suo trasferimento in ospedale per accertamenti.