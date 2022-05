Il Delfino Curi Pescara, l'Under 17 in semifinale di Coppa Abruzzo

L’Under 17 di mister Schipa tra le migliori quattro di Coppa Abruzzo. I ragazzi sotto età del Delfino Curi Pescara (tutti giocatori del 2006 in rosa), dopo la prima fase della stagione nel campionato Elite, hanno ingranato le marce alte nella seconda fase (dieci partite contro Notaresco, Alba, Cologna, Torrese e Valle del Vomano), chiudendo al primo posto nel girone M (20 punti, 6 vittorie e 2 pareggi) e arrivando in semifinale. Domenica sfideranno i pari età del 2000 Calcio Montesilvano nella gara d’andata, il 4 giugno ci sarà il ritorno. In palio la finale di Coppa Abruzzo contro la vincente tra Manoppello e Fossacesia.

“Abbiamo giocato un grande girone di ritorno, con la classifica ripartita da zero, nonostante a metà stagione la rosa si sia indebolita, avendo lasciato qualche ragazzo alla formazione in età, che stava lottando per i play-off nel torneo Elite. Tra le squadre del girone, siamo stati gli unici a perdere addirittura delle pedine piuttosto che rinforzarsi. Lo ritengo un piccolo miracolo sportivo. I ragazzi sono cresciuti tantissimo in questi mesi e siamo davvero più che soddisfatti. Adesso siamo in semifinale e ci giochiamo tutte le nostre carte. Vedremo come andrà, ma per noi essere qui è già un traguardo importantissimo”.

La rosa dell’Under 17 Curi Pescara

Portieri: Agresta Luca, Costanzo Edoardo;

Difensori: Menna Federico, Ceroni Nicolò, Di Stanislao Massimo, Fizzani Francesco, Federico Antonio, Mascitelli Alessandro, Bronzi Luca, Loreto Matteo, Di Tanna Federico;

Centrocampisti: Panzera Mattia, Tatozzi Camillo, Spinelli Claudio, D'Arcangelo Rocco, Cinquino Alberto;

Attaccanti: Gambone Daniele, Cecamore Lele, Tondo Samuele, Tenaglia Antonio, Ferrante Massimo, Shyti Andi, Di Giovanni Christian.

Allenatore: Marco Schipa; assistente tecnico: Daniele Di Natale; preparatore atletico: Andrea Della Cioppa.