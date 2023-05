L'Under 15 della Curi Pescara sogna il titolo di regina d'Abruzzo

Domenica prossima, 7 maggio, scattano le semifinali regionali per il titolo Under 15. Debutto in trasferta per i ragazzi di Gianfranco Norscia, che affronteranno lo Scacco Matto di Tagliacozzo nella doppia sfida per l’accesso alla finalissima per il titolo di campioni d’Abruzzo 2022/2023. Ritorno al San Marco domenica 14 maggio. L’altra semifinale in tabellone è Giulianova – Gladius. Il tecnico della Curi Pescara si avvicina all’appuntamento studiando ogni dettaglio assieme ai suoi ragazzi: “Ho visto i nostri prossimi avversari, mi sono fatto un’idea – ha detto Norscia – . Hanno alcune individualità di ottimo livello, che potrebbero risolvere la partita da un momento all’altro. Ma anche punti deboli. Li abbiamo studiati bene. In una semifinale, però, possono subentrare tanti aspetti imprevedibili, come la tensione. Anche l’ambiente sarà una componente da considerare: nella Marsica si gioca sempre con un pubblico caldo e partecipe, anche a livello giovanile. Siamo pronti, anche se sappiamo che l’avversaria sarà una squadra da prendere con le molle. Loro dovranno fare lo stesso con noi”.

L’Under 15 della Curi Pescara arriva alle semifinali dopo un percorso di evoluzione iniziato la scorsa estate: “Il percorso dei ragazzi ha visto una crescita costante. Ero preoccupato ad inizio stagione sotto l’aspetto caratteriale. Da quando siamo nelle fasi finali il livello si è alzato. I ragazzi hanno sviluppato una tranquillità e una consapevolezza nei loro mezzi importanti. I numeri parlano: nella seconda fase siamo stati la squadra che ha subito meno gol, che ha segnato di più e che ha ottenuto più punti in classifica”.

Curi tra le prime quattro d’Abruzzo nell’Under 15: un risultato di prestigio per società e ragazzi, ma adesso viene il bello… “Il gruppo doveva solo sviluppare alcune qualità, come la maturità e la cattiveria sportiva. A livello tecnico c’è sempre stato. Siamo tra le prime quattro d’Abruzzo, ma ce la giocheremo alla pari con tutti. Avremo dei difetti, ma abbiamo anche tanti pregi. I ragazzi si stanno allenando molto bene, con voglia e attenzione. Sono molto fiducioso”, la chiosa di Norscia.