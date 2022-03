La Curi Pescara ambiziosa anche in Terza categoria

Sudore, passione e un pizzico di ambizione: così la Curi Pescara si è rituffata quest’anno nell’avventura della Terza Categoria. La squadra di Alessandro Marinucci, che sta partecipando al girone provinciale pescarese, è una delle tante realtà della galassia Curi, non certo l’ultima.

I ragazzi della Terza si stanno riorganizzando e ricompattando dopo aver vissuto, anche in questa stagione, mesi delicati legati all’emergenza Covid, che ha fermato i campionati.

Penultima in classifica con 6 punti e reduce da una sconfitta immeritata nell’ultima giornata, in casa contro la capolista Catignano Vicoli (2-3), la squadra di Marinucci ha ancora molte partite da giocare (dieci, trenta punti a disposizione) e tutto il tempo per dimostrare il suo valore da qui a fine stagione. Sabato prossimo per capitan Barbetta e compagni trasferta alle 17 sul campo del Real Montesilvano, quinto, per la 13a giornata. Nel 2022 ci sono stati anche dei ritocchi alla rosa per invertire la rotta: il sogno è quello di tornare in corsa per il 5° posto che varrebbe i play-off per salire in Seconda.

“Sì, sono convinto che da qui alla fine perderemo pochissime partite – ci ha detto il mister Alessandro Marinucci – . Punto ai play-off. E comunque vogliamo andare in Seconda, se non dovessimo riuscirci sul campo, in estate presenteremmo la domanda di ripescaggio”.

Quando si parla di passione, cuore e spirito di sacrificio, Marinucci può essere indicato come esempio da seguire: “Questa squadra è nata tre anni fa, partendo da zero. A febbraio 2020, prima del lockdown, eravamo al sesto posto e lanciati per giocarci subito la promozione. Poi ci siamo fermati e abbiamo ricominciato lo scorso settembre. Questo gruppo ha sempre dimostrato di avere passione da vendere e forza per rialzarsi dalle difficoltà. Per questo non mi sono mai arreso e non mi arrenderò. A febbraio siamo ripartiti dopo aver svolto di nuovo la preparazione, ci siamo ricompattati e adesso siamo un bel gruppo”.

“Devo ringraziare tutta la società per il supporto e le persone che collaborano con me nella gestione quotidiana della squadra: il dirigente Marino Di Crescenzo, il preparatore dei portieri Francesco Nubile e il preparatore atletico, oltre che calciatore, Emanuele D’Alberto, che è il vice capitano. La fascia la indossa abitualmente, con grande serietà, il nostro Lorenzo Barbetta”.