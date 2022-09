La Curi Pescara vince il Premio Disciplina di Terza categoria

Orgoglio e anche un pizzico d’emozione nei giorni scorsi, per il Mondo Curi, quando il Presidente del Comitato regionale LND, Ezio Memmo, ha consegnato nelle mani del socio e storico dirigente Antonio Martorella il Premio Disciplina 2021/2022 vinto dalla squadra di Terza categoria di mister Marinucci, che si è messa in evidenza nel campionato provinciale per il suo comportamento e il rispetto verso avversari e arbitri. “E’ un riconoscimento totalmente in linea con i nostri valori – ha detto Martorella – , ed è per questo che ho voluto essere presente e rappresentare i vertici della società in occasione della presentazione dei calendari di Terza categoria della nuova stagione e affiancare mister Marinucci e il suo staff al momento della consegna del Premio Disciplina. Lavoriamo per essere riconoscibili sotto questo aspetto, vogliamo essere un modello anche a livello sociale e comportamentale, un fiore all’occhiello del nostro territorio. Facciamo il pieno di entusiasmo grazie ai ragazzi della Curi di Terza categoria e ci prepariamo anche a tornare sul nostro caro campo San Marco, rimesso a nuovo dall’amministrazione comunale”.

IL WEEK END DELLE GIOVANILI

L’Under 17 del Delfino Curi Pescara di Massimo Angelosante, sarà impegnata domani, sabato 1° ottobre, alle 17.30, al campo “Speziale” di Montesilvano in trasferta contro il 2000 Calcio.

L’Under 17 della Curi Pescara del tecnico Andrea Di Giovanni domenica 2 ottobre, alle 10.30, ospita la Universal Roseto al campo San Marco, fresco di restyling del manto erboso.

Nella categoria Under 15 si gioca, domenica 2 ottobre, alle 12.15 sempre al campo San Marco, il derby di famiglia: la Curi Pescara di mister Norscia “ospita” Il Delfino Curi Pescara di Schiazza.