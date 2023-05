Un nuovo partner per la Curi Pescara

La Curi va in rete. Non è solo un modo di dire calcistico, ma una realtà: la società del presidente Antonio Martorella accoglie nella sua community un nuovo partner, il marchio abruzzese Sonicatel dell’imprenditore Angelo Torzi. Un’altra realtà economica prestigiosa sceglie di sposare i progetti del Mondo Curi. Perché? “Sonicatel intende sostenere il progetto della Curi perché in questa società, e nelle persone che la compongono, ha riscontrato dei valori comuni, come il rispetto delle regole, la volontà di portare avanti percorsi educativi per i ragazzi al di là dell’aspetto puramente sportivo – le parole di Angelo Torzi dopo aver ricevuto da Martorella una maglia ufficiale della Curi Pescara – . A proposito di questo, gli incontri organizzati dalla Curi su Cyberbullismo e Cybersecurity sono molto apprezzati perché sono argomenti e questioni a cui teniamo molto. Il motto del presidente Martorella, “Il calcio oltre il calcio”, rientra appieno nel nostro modo di pensare allo sport e alla formazione dei giovani, anche imparando a sfruttare correttamente e al massimo le potenzialità della rete”.

GLI APPUNTAMENTI DEL WEEK-END

Sabato 13 maggio, ore 15:30, al San Marco, finali regionali categoria Pulcini: 12 società partecipanti provenienti da tutto l’Abruzzo;

Domenica 14 maggio, alle ore 10.30, a Fossacesia in campo l’Under 15 (sotto età 2009) per la terzultima giornata;

Domenica 14 maggio, ore 18.30, l’Under 17 di Angelosante gioca in casa contro L’Aquila Soccer al San Marco la semifinale di ritorno per il titolo regionale;

Domenica 14 maggio, ore 10.30, l’Under 15 di Norscia gioca in casa contro lo Scacco Matto Tagliacozzo al San Marco la semifinale di ritorno per il titolo regionale.