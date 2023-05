La Curi Pescara è campione d'Abruzzo Under 15

Festa del calcio giovanile ieri al Comunale di Ortona con le finali regionali per le categorie Under 15 e Under 17. Nella prima sfida vittoria larga, per 3-0, della Curi Pescara, che regola i cugini della Gladius con la doppietta di Margarita inframezzata dalla rete di Di Cocco. Grande festa per i pescaresi, che conquistano il titolo Under 15 e prenderanno parte alle finali nazionali. Subito dopo la premiazione spazio alla finale Under 17 tra Pineto e Il Delfino Curi Pescara: nel primo tempo passa il Pineto con Federico Rosa, e raddoppia con Filippone al 18’ della ripresa; i pescaresi la riaprono a metà del secondo tempo con Shyti, ma l’assalto per mandare il match ai supplementari è vano. Vince il Pineto, che alza al cielo il trofeo e sarà la squadra Under 17 che rappresenterà l’Abruzzo nella fase nazionale.

Entusiasta il presidente LND Abruzzo, Concezio Memmo: “Abbiamo visto due grandi partite, un bel manifesto per il nostro calcio giovanile. Congratulazioni alle società vincitrici e a tutte le finaliste per quello che abbiamo visto in campo. Grazie all’Ortona Calcio per la preziosa collaborazione nell’organizzazione delle finali”.

Under 15, fase nazionale: il girone e il calendario