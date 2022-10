Curi, cambia la presidenza: Agresta passa la mano a Martorella

Staffetta al vertice della Curi. Dalla prossima settimana, il presidente Alberto Agresta passerà le consegne di numero uno del club ad Antonio Martorella, uno dei soci storici assieme all’ex portiere dell’Atalanta, a Claudio Croce e a Stefano Sasso. Nella società pescarese è una consuetudine già rodata, quella di avvicendarsi alla presidenza. Da novembre, quindi, toccherà all’ex attaccante del Pescara prendere le redini del club.

“Sì, da lunedì prossimo sarò sostituito da Antonio Martorella nel ruolo di presidente – conferma Alberto Agresta – . Per l’impegno profuso in questi anni, e per rispettare la nostra organizzazione interna, lui oggi merita questo ruolo. Sono contentissimo che passi a lui il testimone. E’ un riconoscimento anche ufficiale del suo ottimo e instancabile lavoro per il bene del Mondo Curi. Io tornerò a fare il socio e a occuparmi dei miei incarichi di sempre”.

Agresta dal 2015 al 2022 in carica, sette anni di transizione e resilienza: “Ci sono stati alti e bassi in questa mia presidenza. Le difficoltà, legate ai campi e al lungo periodo del Covid, non sono mancate. Non sono stati anni semplici. Ma abbiamo sempre risolto tutti i problemi perché tutti i soci sono rimasti uniti nei momenti delle scelte importanti, restando compatti. Adesso la situazione è quella ideale: c’è una struttura da utilizzare quotidianamente, fresca di restyling al manto erboso, abbiamo un accordo con una società che milita in Eccellenza, avendo quindi un ottimo sbocco per i nostri giovani. E’ un bel momento. Le difficoltà ci saranno sempre, nel calcio come nella vita, ma adesso il peggio sembra alle spalle”.

Alberto Agresta e la Curi, un legame indissolubile fin da quando era bambino. “Ci sono nato con quel marchio addosso. Per me è una seconda famiglia… forse anche la prima. Solo a vedere sul petto quello stemma, mi emoziono. Il bilancio della mia storia in questa società è positivo, sia da calciatore che da dirigente. Ho conosciuto persone spettacolari. Ho allacciato rapporti con Martorella, Croce e Sasso, che erano amici in passato, quando eravamo ragazzi, ed ho ritrovato in questi anni qui, dentro questa famiglia. E’ sempre stato tutto perfetto”.

Da ex presidente, resterà all’opera come socio e come primo tifoso di tutte le squadre del Mondo Curi e del Delfino Curi Pescara, in campo da qualche settimana per la stagione 2022/2023. “Le giovanili sono partite bene, idem la prima squadra. C’è stato un po’ di caos nelle prime settimane, a causa dell’indisponibilità dei campi, ma adesso li abbiamo e sono ottimista e positivo nel pensiero. Tutto sta andando secondo i piani. Anche in campo: penso che vivremo una bella stagione, abbiamo delle squadre interessanti e ben allenate. Il primo obiettivo, però, resta sempre lo stesso: dare ai ragazzi la possibilità di giocare a calcio, divertirsi e crescere insieme”.

IL WEEK END DELLE GIOVANILI

L’Under 17 del Delfino Curi Pescara di Massimo Angelosante, giocherà in casa per la 6a giornata, al San Marco, sabato 29 ottobre alle 14.30 contro la Fater Angelini.

L’Under 17 (sotto età) della Curi Pescara del tecnico Andrea Di Giovanni giocherà, sempre in casa, al San Marco, ma lunedì 1° novembre, alle 17.30, contro il Giulianova.

La formazione Under 15 (in età) della Curi Pescara di mister Norscia sabato 29 ottobre, alle ore 18.30, sarà impegnata in trasferta al Caprarese di Spoltore contro la D’Annunzio.

L’Under 15 (sotto età) del Delfino Curi Pescara di Stefano Schiazza impegnata in “trasferta” al campo Donati contro la Gladius, domenica 30 ottobre, alle ore 11.

L’Under 15 Provinciale (sotto età) del Delfino Curi Pescara, allenata da mister Stefano Schiazza, giocherà lunedì 1° novembre, alle 10, in casa, al San Marco, contro il Montesilvano 2015.