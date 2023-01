Crotone - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Serie C Girone C

Pescara all'ultima chiamata per il secondo posto: domani sera a Crotone, biancazzurri in campo per il posticipo della seconda di ritorno sul campo della seconda in classifica. Il Delfino, terzo, ha 12 punti di ritardo sui calabresi. Solo la vittoria può dare un senso al girone di ritorno di Mora e compagni, che devono anche guardarsi le spalle dagli assalti delle concorrenti che si avvicinano al terzo posto. Dopo una crisi di risultati che ha condizionato le speranze di promozione diretta dei biancazzurri, bisogna invertire la rotta e tornare a dare un segnale al campionato, aspettando il mercato, finora anonimo.

Le ultime

Colombo darà fiducia all’undici schierato col Latina domenica scorsa. Sulla fascia sinistra conferma per Milani. Tra i convocati anche Mesik. Tutti a disposizione di Colombo, tranne il lungodegente Pellacani. Le scelte di formazione sembrano fatte. Ma Colombo tiene tutti sulla corda: “Ho ancora qualche dubbio in qualche ruolo. Ma vorrei dare continuità rispetto alle ultime uscite”. La probabile formazione con il solito 4-3-2-1: Plizzari tra i pali; in difesa Cancellotti, Brosco, Ingrosso o Boben, Crescenzi o Milani; a centrocampo Kraja, Aloi o Gyabuaa e Mora; davanti Cuppone e Desogus a supporto di Tupta. Nel Crotone degli ex (il tecnico Lerda in primis), D'Ursi alla prima da titolare in attacco. Altro ex è Carraro, che giocherà al centro del campo. E Cernigoi, appena arrivato, partirà dalla panchina.

Crotone - Pescara: probabili formazioni