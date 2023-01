Verso Crotone - Pescara: ultime e dove vedere la partita in tv e in streaming

Il Pescara riparte lunedì prossimo da Crotone. Partita chiave per accorciare sulla seconda piazza, oggi occupata dai calabresi con 12 punti di vantaggio sul Delfino. Colombo punta sull’ex di turno Crescenzi titolare sulla fascia sinistra, con Cancellotti confermato a destra. Il terzino cresciuto nella Roma ha militato nel Crotone a inizio carriera, in B, nella stagione 2010-11 (33 presenze). A fargli spazio sarà Milani. In difesa al fianco di Brosco dovrebbe tornare in campo Boben, in panchina contro il Latina. A centrocampo, Gyabuaa, Kraja e Mora, con Aloi in panchina. In attacco conferma per il tridente formato da Cuppone, Tupta e Desogus. Lescano in panchina, al pari di Vergani e Delle Monache. “Proviamo a vincere a Crotone per riaprire il discorso secondo posto. Abbiamo avuto un calo ma possono averlo tutti. Che ci succede? Vi dico che contro il Latina a me la squadra era piaciuta poi abbiamo avuto un blocco mentale. Il caso Lescano? Sono cose che possono succedere ma ad Ascoli ad esempio ne ho viste di peggio. Pescara? Mi piacerebbe chiudere qui la carriera”, ha detto il difensore Brosco.



Nei calabresi mancheranno due giocatori: Petriccione, squalificato per un turno dal giudice sportivo, e Mogos, alle prese con un infortunio muscolare al soleo. A centrocampo c’è l’ex Carraro, con Awa e Tribuzzi. In attacco Chiricò, Gomez e il neo acquisto D’Errico, arrivato dal Bari. D’Ursi, un altro ex appena arrivato in Calabria, partirebbe dalla panchina. In classifica il Crotone è secondo alle spalle del Catanzaro: rossoblu a quota 51 in classifica, con un vantaggio di 12 punti sul Pescara. Una situazione inimmaginabile un mese e mezzo fa, quando i biancazzurri erano un punto avanti la formazione del tecnico piemontese Lerda, ex di turno.

Crotone - Pescara: dove vedere la partita in tv e in streaming

Crotone - Pescara, posticipo della 2a giornata di ritorno del girone C di serie C, in programma lunedì 16 gennaio alle 20.30, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Raisport e in streaming su Raiplay.