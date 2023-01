Crotone-Pescara 1-0: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C Girone C

Benvenuti alla diretta della gara tra Crotone e Pescara. Biancazzurri in campo stasera nel posticipo della 2a giornata di ritorno allo Scida: ultimo assalto al secondo posto. Colombo conferma Tupta in attacco. Seguite con noi la nostra diretta!

Crotone-Pescara: la cronaca

SECONDO TEMPO - 45'+4' La partita finisce qui: Pescara sconfitto ancora una volta. Grazie per averci seguito, alla prossima!

45'+3 punizione per il Pescara da Mora a Ingrosso che sul secondo palo non riesce a impattare sulla sfera che sfila sul fondo

45+3' dentro Giron per Crialese.

45'+2' giallo esibito a Golemic.

45'+1' spunto in area di Kolaj che calcia in area verso il primo palo, conclusione smorzata a favorire l'intervento a terra di Dini.

45' Ci saranno quattro minuti di recupero.

42' intervento in uscita di Plizzari a intercettare l'assist di Awua su Cernigoi in area al termine di un contropiedde molto rapido.

41' giallo a Papini, trattenuta vistosa su Kolaj.

40' 4-3-2-1 per i biancazzurri in questo finale.

39' serie di cambi: Aloi e Kraja fuori per Delle Monache e Gyabuaa e dall'altra parte Cernigoi per Gomez.

36' Arriva il goal del Crotone che sblocca il match! Segna Vitale, è 1-0. Cross dalla destra di Chiricò verso il secondo palo per il numero 13 con Crescenzi che perde la marcatura e colpo di testa ravvicinato con palla alla destra dell'incolpevole Plizzari. Giallo al marcatore per aver sfilato la maglietta nell'esultanza.

32' angolo per il Crotone, traittoria lunghissima di Chiricò con Golemic caparbio si fa atterrare da Crescenzi, giallo per lui. Punizione quasi dalla bandierina per Chiricò, conclusione a giro verso il secondo palo che sorvola la traversa.

31' dall'altra parte palla in area per Cuppone e tentativo con il destro deviato dalla difesa in corner: palla di Aloi bassa sul primo palo dove c'è attento Dini ad allontanare con i piedi.

30' chiusura di Crescenzi su Kargbo, nulla di fatto sul corner.

28' doppio cambio nel Pescara: lasciano il campo Desogus e Cancellotti, entrano Crescenzi e Kolaj.

27' palla gol fallita da Awua in area con il destro, corpo troppo all'indietro e sponda preziosa non sfruttata.

25' 4.600 presenze allo Scida questa sera tra paganti e abbonati.

24' grande intertevento di Dini su colpo di testa ravvicinato di Cuppone su traversone di Mora ma tutto fermo per fuori gioco.

23' angolo guadagnato dai pitagorici sulla sinistra d'attacco: palla di Chiricò per il colpo di testa di Cuomo, una sorta di sponda verso il secondo palo dove non c'è nessuno pronto a colpire.

22' primo cambio per il Pescara con Vergani per Tupta.

22' giallo a Cancellotti che è stato costretto a trattenere Kargbo in fuga.

21' tiro cross tagliato dalla destra di Chiricò, con i pugni allontana Plizzari.

19' fermato in offside Tupta.

17' gara che non decolla in questa fase, squadre prudenti concedono molto poco.

13' primi cambi per il Crotone con D'Ursi e Tribuzzi che lasciano il campo per Kargbo e Awua.

11' contropiede del Pescara con Cuppone per Desogus che entra in area e calcia rasoterra troppo centrale per sorprendere Dini.

8' conclusione dal limite con il piattone di Mora di poco a lato! L'azione era partita dal un cross di Cancellotti in area con Golemic che colpisce in pieno volte Brosco. Il difensore biancazzurro si rialza e niente rigore. Sul corner palla verso il secondo palo per Cuppone che calcia di prima alzando la mira.

6' spinta da dietro di D'Ursi su Cuppone a centrocampo, stesso metro di valutazione per Kraja e giallo per lui.

3' Desogus passa a Papini in area e leggera spinta a sbilanciarlo, non c'è niente secondo il direttore di gare e rimessa dal fondo per Dini.

2' intervento falloso di Kraja, subito un giallo per lui e punizione quasi dal vertice sinistro per il Crotone ai 25 metri circa. Palla tagliata verso il secondo palo di Chiricò e traiettoria lunga per tutti, rimessa dal fondo per Plizzari.

1' Si riparte. Nessun cambio nell'intervallo.

PRIMO TEMPO - 45'+1' Il primo tempo si conclude qui, a più tardi per la cronaca della ripresa.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

43' su palla riconquistata sulla propria trequarti Aloi avanza e in un contropiede tre contro uno opta per una conclusione dalla propria metà campo a cercare di sorprendere Dini fuori dai pali ma palla larga. Avrebbe potuto probabilmente potuto gestire meglio la palla.

42' cartellino giallo per Ingrosso, punito un braccio destro sulla nuca di Gomez.

40' azione di Papini in area e corner guadagnato ma ha la meglio la difesa. Dall'altra parte Cuppone dai 25 metri in posizione centrale alza la mira dopo uno spunto personale partito dalle retrovie.

38' fase un pò stagnante del match con il Pescara che è tornato a pressare con una certa intensità.

34' da Milani a Tupta per Cuppone ma in area trova il muro della difesa in angolo. Prova Mora con una conclusione a effetto verso il secondo direttamente sul fondo.

33' punizione dai 30 metri per Aloi, palla tagliata fuori misura per tutti che termina sul fondo.

30' primo angolo anche per il Delfino con Aloi ma lo schema non riesce, intercetta la difesa.

28' palo scheggiato da Chiricò! Da posizione defilata si ricava uno spazio nello stretto per poter calciare con mancino e sfera che tocca la parte esterna del legno e termina sul fondo.

27' su cross dal fondo verso il primo palo Tupta sporca involtariamente un pallone per Mora che era meglio piazzato per calciare.

25' dopo un buon avvio di personalità del Pescara sembrano i padroni di casa a fare maggiormente la partita.

22' su cross dalla sinistra, in area l'arbitro vede un fallo Gomez con D'Ursi che era scivolato.

19' gioco fermo, a terra Papini dopo uno scontro e staff medico in campo. Il giocatore, un pò stordito si porta da solo a bordo campo ed è subito pronto per rientrare in campo.

17' retropassaggio a Dini che sul pressing alto avversario è stato costretto a liberarsi rapidamente della sfera.

15' primo angolo del match per il Crotone, palla su primo palo e tocco della difesa nuovamente sul fondo. Sul nuovo tentativo colpo di testa di Brosco con palla in fallo laterale.

12' palo colpito da Cuppone! Apertura in area per il giocatore che calcia bene in diagonale da posizione defila ma la sfera bacia il palo interno e torna in campo attraversando la linea di porta. Non ci attiva Tupta per il tap in.

10' tentativo di verticalizzazione errato di Gomez per il taglio di Chiricò che non capisce e intenzioni del compagno.

8' punizione per la difesa del Crotone, non si è sviluppata un'azione ben orchestrata da Kraja sulla destra.

5' affondo di Cuppone e intervento falloso di Cuomo che diventa anche il primo ammonito del match. Punizione dal fondo per i biancazzurri, una sorta di corner corto: cross corto verso il primo palo per Cuppone ma sul rasoterra funziona la copertura difensiva.

4' fattore vento da non sottovalutare in questo big match della 22esima giornata.

3' fallo in attacco per il Crotone, temperatura gradevole per la serata quasi 14 gradi in campo.

2' traversone di Tribuzzi, palla direttamente sul fondo.

1' Si parte!

Crotone-Pescara: il tabellino

CROTONE (4-3-3) - Dini; Papini, Golemic, Cuomo, Crialese; Tribuzzi Carraro, Vitale; Chiricò, Gomez, D’Ursi. A disp.: Branduani, Gattuso, Bove, Giron, Calapai, Spaltro, D’Errico, Rojas, Awa,Cernigoi, Pannitteri, Kargbo. All. Lerda

PESCARA (4-3-2-1) - Plizzari; Cancellotti, Brosco, Ingrosso, Milani; Kraja, Aloi, Mora; Cuppone, Desogus; Tupta. A disp.: Sommariva, D’Aniello, Boben, Mesik, Crescenzi, Saccani, Palmiero, D’Aloia, Gyabuaa, Germinario, Crecco, Delle Monache, Kolaj, Lescano. All. Colombo.

Reti: 36' st Vitale

Recupero: 1' pt, 4' st