L'ex biancazzurro Cristiano Biraghi tra gli "Angeli del fango" a Campi Bisenzio

La solidarietà va fatta. E in silenzio. E certamente era questo l'intento di Cristiano Biraghi, ex terzino del Pescara nella stagione 2016-17, che non aveva minimamente reso noto il suo contributo alla popolazione toscana colpita dalla recente e drammatica alluvione.

Il capitano della Fiorentina, e giocatore anche della Nazionale, all'indomani della sconfitta in campionato contro la Juventus, lunedì 6 novembre 2023, è stato immortalato da un cittadino del comune toscano mentre, con gli stivali ai piedi, si accinge a dare una mano a spalare il fango. La foto della pagina social 999_Fiorentina, inviata da un follower, ha fatto subito il giro del web.

Tra gli "Angeli del fango" c'era quindi anche l'ex giocatore del Delfino biancazzurro, intento a spalare il fango con guanti e stivali a Campi Bisenzio, una delle zone più colpite dall'alluvione di questi giorni.

Privatamente, senza pubblicizzare la propria voglia di portare soccorso a chi è in difficoltà, Biraghi si era presentato a Campi Bisenzio per dare una mano alle persone che sono in stato di emergenza a causa del maltempo che ha colpito duramente la Toscana in questi giorni, come molti altri volontari preziosi quanto lui ma meno celebri.

L'avventura di Biraghi a Pescara è durata una sola, infausta stagione: quella dell'ultima Serie A biancazzurra, a suon di record di squadra negativi con la gestione Oddo (poi sostituito da Zeman). Biraghi era stato tra i più positivi e proprio da Pescara si è rilanciata una carriera che poi lo ha visto indossare le maglie di Inter e Fiorentina (di cui è capitano) ma anche della Nazionale, sia con Mancini sia ora con Spalletti. Ma il suo gol più bello lo ha segnato fuori dal campo. A Campi Bisenzio.