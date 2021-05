È finita: il Pescara retrocede in Serie C

È finita: il Pescara retrocede in Lega Pro, come anche la Reggiana e la Virtus Entella. La sonora sconfitta di oggi pomeriggio rimediata in casa della Cremonese per 3-0 fa calare il sipario sull'esperienza dei biancazzurri nel torneo cadetto.

Gianluca Grassadonia, approdato sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Breda, purtroppo non è mai seriamente riuscito a invertire la tendenza, e ora il Delfino scenderà in C.

Cremonese-Pescara: la cronaca

Pronti via, i padroni di casa si mostrano più propositivi dei loro avversari mettendoli in difficoltà già nei primi 20 minuti di gioco. Al 28' Volta, nel tentativo di rinviare, mette giù Ciofani. Viene così concesso un calcio di rigore alla Cremonese: dal dischetto lo stesso Ciofani non sbaglia e mette la palla in rete per l. 1-0. Al 40' il Pescara va vicino al pareggio con un sinistro a giro di Vokic che però finisce vicino all’incrocio.

Nella ripresa, gli ospiti cercano di reagire con Capone al 47′ e Odgaard al 49′, ma in entrambi i casi il risultato è un nulla di fatto. Al 63' i lombardi raddoppiano con il goal del neo entrato Nardi, e al 72' arriva il tris con la marcatura di Valzania. Quando manca una sola giornata al termine della stagione ufficiale, possiamo dire che quest'anno il Pescara ha confezionato un autentico fallimento.

Cremonese-Pescara: il tabellino

CREMONESE (4-2-3-1) - Carnesecchi ; Zortea, Bianchetti, Fiordaliso, Valeri; Valzania, Castagnetti; Baez, Gaetano, Bonaiuto; Ciofani. A disp.: Volpe, Zaccagno, Fornasier, Gustafson, Colombo, Deli, Ceravolo, Bartolomei, Strizzolo, Terranova, Nardi, Pinato. All. Pecchia

PESCARA (4-3-3) - Fiorillo; Guth, Volta, Scognamiglio, Nzita; Omeonga, Busellato, Machin; Vokic, Odgaard, Capone. A disp.: Radaelli, Bellanova, Giannetti, Masciangelo, Tabanelli, Ceter, Riccardi, D’Aloa, Sorensen, Longobardi. All. Grassadonia

Arbitro: Meraviglia di Pistoia

Reti: Ciofani 28' (rig.), Nardi 63', Valzania 72'

Recupero: 2' pt, 1' st