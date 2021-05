Cremonese-Pescara, probabili formazioni: torna Tabanelli, in dubbio Bellanova e Maistro

Conto alla rovescia per Cremonese-Pescara, partita più che mai da dentro o fuori. Per quanto riguarda le probabili formazioni tornerà a disposizione il centrocampista Tabanelli, mentre sono in dubbio Bellanova e Maistro. In forse anche Busellato. Valdifiori sarà assente per squalifica. Non ci saranno nemmeno Drudi, Balzano, Memushaj, Dessena e Rigoni.

Potrebbero scendere in campo Machìn e Omeonga. Si giocherà domani (7 maggio) alle ore 14. Il team di Grassadonia deve vincere sia questa che la prossima gara se vuole sperare nei play out, nonché nei risultati favorevoli di altre squadre. L'importante è cercare di chiudere questo campionato nel modo più dignitoso possibile.