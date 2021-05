Cremonese-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in trasferta, per i biancazzurri agli ordini di Grassadonia, approdato sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Breda. Bisogna assolutamente vincere per provare a restare aggrappati alla Serie B

Nuova gara di campionato, in trasferta, per i biancazzurri agli ordini di Gianluca Grassadonia, approdato sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Breda. Stavolta il Pescara fa visita alla Cremonese. Bisogna assolutamente vincere per cercare di rimanere aggrappati alla Serie B puntando ai play out. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Cremomese-Pescara: la cronaca

Buon pomeriggio a tutti voi da Cremona, la partita è appena iniziata.

19' I padroni di casa sono più propositivi dei loro avversari e stanno mettendo in difficoltà il Delfino.

Cremonese-Pescara: il tabellino

CREMONESE (4-2-3-1) - Carnesecchi ; Zortea, Bianchetti, Fiordaliso, Valeri; Valzania, Castagnetti; Baez, Gaetano, Bonaiuto; Ciofani. A disp.: Volpe, Zaccagno, Fornasier, Gustafson, Colombo, Deli, Ceravolo, Bartolomei, Strizzolo, Terranova, Nardi, Pinato. All. Pecchia

PESCARA (4-3-3) - Fiorillo; Guth, Volta, Scognamiglio, Nzita; Omeonga, Busellato, Machin; Vokic, Odgaard, Capone. A disp.: Radaelli, Bellanova, Giannetti, Masciangelo, Tabanelli, Ceter, Riccardi, D’Aloa, Sorensen, Longobardi. All. Grassadonia

Arbitro: Meraviglia di Pistoia

Reti: