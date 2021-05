Cremonese - Pescara: i convocati da mister Grassadonia

L'allenatore biancazzurro ha comunicato i nomi dei giocatori convocati per la trasferta in programma venerdì 7 maggio alle ore 14

Mister Grassadonia ha comunicato la lista dei giocatori convocati per la partita in programma domani venerdì 7 maggio alle 14 fra Cremonese e Pescara. I biancazzurri, ancora aritmeticamente non retrocessi, affronteranno la difficile trasferta fra tensione e rimpianti dopo la vittoria contro la Reggiana conquistata pochi giorni fa.