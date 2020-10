Bellanova del Pescara positivo al Covid-19 ma asintomatico: "Non sottovalutare questo virus"

«Non sottovalutare questo virus».

È il messaggio che il calciatore del Pescara e della nazionale under 21, Rauol Bellanova ha diffuso tramite il proprio profilo Instagram dopo essere risultato positivo al Covid-19 (Coronavirus) mentre era in ritiro con gli azzurri.

Questo quanto condiviso dal terzino biancazzurro: «Ciao a tutti, volevo dirvi che sono risultato positivo al Covid 19. Ci tengo a farvi sapere che sto bene, sono asintomatico e sono in isolamento, ci tenevo inoltre a dirvi di non sottovalutare questo virus, sia per il vostro bene che per quello delle persone a voi care, perché non è una cosa su cui scherzare. Ora non mi resta che fare il conto alla rovescia per tornare in campo, grazie in anticipo a tutti per i messaggi».