Cosenza-Pescara 3-0, è notte fonda per il Pescara (che sbaglia anche un rigore)

Bisognava cercare di vincere per rimanere quantomeno aggrappati al treno dei play out, e invece oggi si è consumata la resa definitiva della squadra biancazzurra

Cosenza-Pescara finisce 3-0, ed è davvero notte fonda per il Pescara, che riesce a sbagliare anche un rigore. La gara giocata in trasferta, allo stadio Gigi Marulla, dai biancazzurri mostra un risultato impietoso: bisognava cercare di vincere per rimanere quantomeno aggrappati al treno dei play out, e invece oggi si è consumata la resa definitiva della squadra.

Cosenza-Pescara: la cronaca

1' Grassadonia si affida al 3-5-2. Sorensen in difesa, a centrocampo rientra Valdifiori, davanti c'è Giannetti dal 1′ in coppia con Odgaard.

6' Tremolada insacca su calcio di punizione da 30 metri, traiettoria imprendibile per Fiorillo: si sblocca il punteggio, Cosenza in vantaggio.

8' Carretta mira in diagonale al secondo palo e fa goal: è già 2-0.

23' Bellanova viene ammonito. 27' Sostituzione nel Pescara. Entra Maistro, esce Rigoni

31' Ancora Tremolada, grande conclusione di sinistro su cui Fiorillo non può fare niente. 34' Espulso per proteste il team manager Andrea Gessa. Il primo tempo si conclude con un passivo già pesante: 3-0 per i padroni di casa.

46' Comincia il secondo tempo. 62' rigore per il Pescara dopo un fallo di Ba su Giannetti: parato! Dal dischetto spreca Machin.

75' Sostituzione nel Cosenza. Entra Ingrosso, esce Kone. 77' Sostituzione nel Pescara. Entra Ceter, esce Giannetti. La partita finisce qui.

Cosenza-Pescara: il tabellino

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Antzoulas, Idda, Legittimo; Corsi, Kone, Ba, Crecco; Tremolada; Carretta, Gliozzi. A disp.: Saracco, Matosevic, Antzoulas, Schiavi, Tiritiello, Bouah, Kone, Vera, Sacko, Trotta, Bahlouli, Sueva. All. Occhiuzzi.

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Sorensen, Guth, Scognamiglio, Bellanova, Masciangelo; Rigoni, Valdifiori, Machìn; Odgaard, Giannetti. A disp.: Radaelli, Maistro, Volta, Bocchetti, Nzita, Dessena, Tabanelli, Capone, Galano, Vokic, D’Aloia, Ceter. All. Grassadonia.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Reti: Tremolada 6' pt e 31' pt, Carretta 8' pt

Recupero: 3' pt, 4' st