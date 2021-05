Cosenza-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in trasferta, per i biancazzurri agli ordini di Grassadonia, approdato da alcuni mesi sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Breda. Bisogna assolutamente vincere per provare a restare aggrappati alla Serie B

Nuova gara di campionato, in trasferta, per i biancazzurri agli ordini di Grassadonia, approdato da alcuni mesi sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Breda. Stavolta il Pescara fa visita al Cosenza. Bisogna assolutamente vincere per provare a restare aggrappati alla Serie B.

Cosenza-Pescara: la cronaca

1' Buon pomeriggio dallo stadio Gigi Marulla di Cosenza, la partita sta per cominciare. Grassadonia si affida al 3-5-2. Sorensen in difesa, a centrocampo rientra Valdifiori, davanti c'è Giannetti dal 1′ in coppia con Odgaard.

6' Tremolada insacca su calcio di punizione da 30 metri, traiettoria imprendibile per Fiorillo: si sblocca il punteggio, Cosenza in vantaggio.

8' Carretta mira al secondo palo e fa goal: è già 2-0.

23' Bellanova viene ammonito. 27' Sostituzione nel Pescara. Entra Maistro, esce Rigoni

31' Ancora Tremolada, grande conclusione di sinistro su cui Fiorillo non può fare niente. 34' Espulso per proteste il team manager Andrea Gessa.

Cosenza-Pescara: il tabellino

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Antzoulas, Idda, Legittimo; Corsi, Kone, Ba, Crecco; Tremolada; Carretta, Gliozzi. A disp.: Saracco, Matosevic, Antzoulas, Schiavi, Tiritiello, Bouah, Kone, Vera, Sacko, Trotta, Bahlouli, Sueva. All. Occhiuzzi.

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Sorensen, Guth, Scognamiglio, Bellanova, Masciangelo; Rigoni, Valdifiori, Machìn; Odgaard, Giannetti. A disp.: Radaelli, Maistro, Volta, Bocchetti, Nzita, Dessena, Tabanelli, Capone, Galano, Vokic, D’Aloia, Ceter. All. Grassadonia.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Reti: Tremolada 6' pt e 31' pt, Carretta 8' pt