Pescara verso la sfida di Cosenza, ecco i convocati biancazzurri

Il Pescara è già in viaggio verso Cosenza, con una sosta intermedia, per preparare al meglio la sfida in programma domani (sabato 1° maggio) nello stadio della città calabrese. Questa la lista dei convocati che accompagneranno mister Gianluca Grassadonia in questa delicata trasferta:

1 FIORILLO Vincenzo, 38 RADAELLI Nicolò, 12 SORRENTINO Alessandro, 43 SORENSEN Frederik, 19 MASCIANGELO Edoardo, 6 SCOGNAMIGLIO Gennaro, 17 VOLTA Massimo, 2 BELLANOVA Raoul, 16 BOCCHETTI Salvatore, 26 GUTH Rodrigo, 47 NZITA Mardochee, 10 VALDIFIORI Mirko, 21 DESSENA Daniele, 37 MAISTRO Fabio, 23 RIGONI Nicola, 90 TABANELLI Andrea, 7 ODGAARD Jens, 9 GIANNETTI Niccolò, 77 CETER Damir, 99 MACHIN Josè, 11 GALANO Cristian, 24 CAPONE Christian, 72 VOKIC Dejan, 95 D’ALOIA Marco

Intanto sono tornati negativi al Covid 3 dei 6 biancazzurri dopo i test di conferma alla negatività che sono stati effettuati ieri mattina all’ospedale civile "Spirito Santo". Dopo una seduta di allenamento tattica svolta nel centro sportivo Delfino Training Center, la squadra è partita alla volta di Cosenza.