Scatta il corso di formazione per arbitri "Improve your skill": ultimi giorni per iscriversi

Ancora pochi giorni per iscriversi: sta per iniziare il corso di formazione per arbitri di calcio, organizzato dalla sezione AIA (Associazione Italiana Arbitri) di Pescara, "Improve your skill".

Il termine ultimo per iscriversi è il prossimo 8 marzo, il corso sarà gratuito e riservato a 10 partecipanti. Ma non sarà l'unico: l'AIA prevede altre tappe per il reclutamento e la formazione di nuovi fischietti nel Pescarese.

E' possibile iscriversi e trovare tutte le informazioni sul sito della sezione AIA di Pescara.

“Improve Your Skill è il nome ed il brand che la Sezione di Pescara ha voluto dare al Corso, portando il progetto nella direzione di un target a cui rivolgere il messaggio specifico che, come racchiuso nel nome, lo indirizza verso il valore dell'accrescimento delle attitudini”, ha dichiarato il presidente della sezione AIA Francesco Di Censo. “L'obiettivo è quello di reclutare 50 nuovi arbitri da un bacino di calciatori appassionati di calcio per prepararli in maniera mirata. Così modulato, vogliamo anche ridurre le attese per gli esordi. Tutto questo nuovo modus operandi sta portando una rivoluzione al nostro modo di concepire il Corso Arbitri", le parole di Di Censo sul sito Aia-Figc.it.