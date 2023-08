Coppa Italia, Reggiana - Pescara 6-2: parte male la nuova stagione del Delfino

Partenza stonata per il Pescara di Zeman che inizia la stagione con una brutta sconfitta in Coppa Italia. Finisce 6-2 la sfida con la Reggiana nel campo neutro di Fiorenzuola. Parte bene il Pescara che conquista il doppio vantaggio nei primi 30 minuti del primo tempo, ma poi la squadra allenata da Nesta avvia una rimonta che porta alla chiusura della prima frazione sul 3-2 per i padroni di casa.

Nel secondo tempo ancora Reggiana che realizza altri tre gol. Ora nel prossimo turno se la vedrà contro il Monza.

REGGIANA: Bardi F., Bianco A., Cigarini L. (dal 21′ st Vergara A.), Fiamozzi R., Girma N. (dal 28′ st Vido L.), Lanini E. (dal 21′ st Nardi F.), Marcandalli A. (dal 40′ st Rozzio P.), Pieragnolo E. (dal 28′ st Libutti L.), Portanova M., Romagna F., Varela Djamanca M.. A disposizione: Satalino G., Cavallini G., Duarte A., Guglielmotti D., Libutti L., Motta E., Nardi F., Rozzio P., Shaibu N., Vergara A., Vido L.

PESCARA: Plizzari A., Accornero F., Cuppone L., Dagasso M., Manu D., Merola D., Mesik I., Moruzzi B., Pellacani F., Pierno R., Squizzato N.. A disposizione: Ciocci, Brosco, Floriani M., Milani, Pellacani, Staver, De Marco, Mora, Belloni, Kolaj, Masala.

Reti: 13′ pt Accornero (Pescara) , 26′ pt Cuppone (Pescara), 35′ pt Lanini (Reggiana) , 41′ pt Portanova (Reggiana) , 43′ pt Girma. (Reggiana) , al 12′ st Cigarini. (Reggiana) , al 20′ st Lanini. (Reggiana) , 38′ st Vido, (Reggiana)

Ammonizioni: 27′ st Bianco (Reggiana), 25′ pt Squizzato (Pescara).