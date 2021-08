C'è la Coppa Italia: sarà un Pescara-Olbia diverso

Giovedì 19 agosto alle ore 20.45 allo stadio "Adriatico-Cornacchia" si disputerà il match di Coppa Italia tra Pescara e Olbia. Si tratta già di una gara importante, perché a eliminazione diretta e perché contro una diretta concorrente anche in prospettiva campionato, che invece avrà inizio il 28 agosto. Ma l'incontro di giovedì sarà molto particolare anche perché, e sono in pochi a saperlo, il presidente dell'Olbia è un pescarese.

Proprio così. Lui si chiama Alessandro Marino, ha 47 anni e ricopre questo ruolo dalla fine del 2015. In sei anni ha ottenuto una promozione e cinque salvezze consecutive in serie C, un bottino niente male per una squadra che fino a pochi anni fa non era conosciuta nel panorama professionistico. Da sottolineare che nella passata stagione, i sardi hanno addirittura sfiorato i playoff!

"A Pescara ci torno sempre anche per le mie vacanze, quest'anno coincidono con una partita molto significativa per me. La mia prima figlia è nata proprio a Pescara, mi sento molto legato alla mia terra e quando posso faccio conoscere gli arrosticini anche ai miei amici sardi. Certo, qui a Olbia sto benissimo ed è la mia seconda casa, ma non dimentico che a Pescara, oltre a esserci nato, vi ho anche giocato tanti anni con le formazioni giovanili. Ero un centravanti da area di rigore. Bei ricordi e tante amicizie che continuano nel tempo, da mister Eraldo Mansueti ei miei compagni dell'epoca De Sanctis, Di Toro, Epifani e altri".

Cresciuto sotto l'ala protettrice del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, con il quale è legatissimo, Alessandro Marino ha un curriculum anche professionale di tutto rispetto, con una laurea in economia alla Bocconi, varie specializzazioni negli Stati Uniti e docenze universitarie. Ma è anche consigliere federale della serie C, e questa circostanza ha scatenato polemiche quando il presidente del Teramo Iachini ha avanzato dubbi sulla legittimità dell'inserimento dell'Olbia nel girone B della serie C, lo stesso di Pescara e appunto Teramo.

Su questo argomento Marino ha respinto le critiche al mittente, dichiarando di essere al di sopra delle parti e di aver operato nel pieno rispetto delle regole federali, insieme agli altri consiglieri. Nell'organico dell'Olbia ci sono anche Manuel Giandonato (centrocampista nativo di Casoli) e Andrea Cocco (attaccante ex biancazzurro, che in riva all'Adriatico fu però sfortunato). Anche Damir Ceter, altra conoscenza del popolo biancazzurro, è transitato da queste parti.

Alessandro Marino conosce anche il suo omologo del Pescara: "Certo, conosco Sebastiani da anni, spesso ci confrontiamo sulle questioni calcistiche. Consigli non posso darglieli, non ci sono ricette per avere successo, il calcio è fatto di cicli e bisogna saper reagire alle difficoltà. In serie C non è semplice, bisogna subito calarsi nella realtà della categoria, altrimenti sono dolori". Insomma, aspettiamoci un Pescara-Olbia diverso da quello che gli addetti ai lavori avrebbero pronosticato.