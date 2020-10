Coppa Italia: Parma-Pescara 3-1, biancazzurri eliminati

La gara di Coppa Italia tra Parma e Pescara, giocatasi oggi pomeriggio allo stadio Tardini della città ducale, finisce 3-1 per i padroni di casa, con i biancazzurri che vengono di conseguenza eliminati. Parma in vantaggio al 26′ con Karamoh, che poi al 43′ sigla una doppietta. Al 69′ segna Adorante. In pieno recupero, per la precisione al 93′, il Pescara accorcia le distanze con Nzita.

A fine match, tuttavia, mister Massimo Oddo si è rallegrato della prestazione messa in campo dai suoi, sostenendo di aver avuto “indicazioni positive” dalla partita e di aver apprezzato lo spirito dimostrato dalla squadra nella ripresa.

Tabellino

PARMA (4-3-1-2) - Colombi; Iacoponi, Balogh, Gagliolo, Ricci; Nicolussi, Hernani Jr, Sohm; Cyprien, Karamoh, Adorante. A disp.: Rinaldi, Sepe, Radu, Valenti, Brugman, Dezi, Kucka, Kurtic, Scozzarella, Sprocati. All. Liverani

PESCARA (3-4-2-1) - Alastra; Guth, Bocchetti, Scognamiglio; Balzano, Nzita; Valdifiori, Busellato; Galano, Capone, Belloni. A disp.: Fiorillo, Radaelli, Elizalde, Masciangelo, Ventola, Jaroszynski, Omeonga, Fernandes, Crecco, Bocic, Di Grazia. All. Oddo

Reti: Karamoh 26' e 43', Adorante 69', Nzita 93'

Arbitro: Sozza di Seregno