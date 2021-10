Coppa Italia, 2000 Calcio Montesilvano-Sambuceto 1-4

Nel secondo turno di Coppa Italia Eccellenza il Sambuceto vince per 1-4 contro il Montesilvano. Dopo un primo tempo equilibrato e senza grosse occasioni, nella ripresa i viola dilagano mentre i padroni di casa vanno in rete con Lupinetti. Il ritorno, in programma il prossimo 24 novembre, sembra una pura formalità per la squadra di Ronci.

Antignani cambia tante pedine dando spazio a chi ha giocato meno: sono 7 le variazioni rispetto all’ultimo turno di campionato con otto fuoriquota in campo. Ospiti che puntano maggiormente sulla competizione e non risparmiano i titolari, Micciché, Bruni e Pellecchia guidano l’attacco di mister Ronci. Nel primo tempo il Sambuceto trova la prima occasione al 20’: verticalizzazione di Mancini per Bruni che da posizione defilata non inquadra la porta. Micciché si mette in mostra e sugli sviluppi di un corner impegna Mastrogirolamo. I verdeoro non ci stanno e con Besim Maloku sfiorano il palo alla destra di De Deo.

Nella ripresa tutta un’altra storia e Sambuceto avanti: D’Alonzo suggerisce in avanti per Pellecchia che evita il rientro di un avversario e batte sul primo palo Mastrogirolamo. Passano 120 secondi e D’Alonzo e Marcedula vanno a contatto nell’area di rigore ospite, il direttore di gara assegna un calcio di rigore. Dal dischetto Bassi calcia alto graziando De Deo. Il mancato pareggio dà forza alla squadra di Ronci che raddoppia grazie a Bruni, il quale raccoglie un pallone perso dal Montesilvano e trafigge Mastrogirolamo nell’uno contro uno. Il neo entrato Maiorani guadagna e calcia una punizione insidiosa al 22’ che fa la barba al palo. Il Sambuceto riparte ferocemente in contropiede e nel giro di due minuti Bruni e Micciché dilagano trovano lo 0-4 momentaneo che chiude i giochi in ottica qualificazione. Il gol della bandiera per i padroni di casa lo sigla Lupinetti, che da fuori area fa partire un destro di mezz’esterno notevole che bacia il palo e si insacca alle spalle di De Deo.

Il tabellino

Marcatori: 6’ st Pellecchia, 16’ st e 24’ st Bruni, 26’ st Micciché (S); 34’ st Lupinetti (M)

Montesilvano: Mastrogirolamo, Maloku B., D’Alessandro (26’ st Iacobucci), Mammarella (12’ st Maiorani), Vedovato, Marcedula (29’ st Barbarossa F.), Tassone (17’ st Fidanza), Barbarossa S. (26’ st Ettorre), D’Agostino, Bassi, Lupinetti. A disposizione: Sagazio, De Marco, Daka, Chiulli.

Allenatore: Davide Antignani

Sambuceto: De Deo, D’Alonzo, Carrascosa, Bruni, Pellecchia (18’ st Carrieri), Ochoa, Mancini (28’ st Brattelli), Camplone, Micciché (34’ st Di Giovanni), Rosati (18’ st Sall), De Fabritiis (23’ st Scardetta). A disposizione: Di Donato, Faedo, Delli Compagni, Murina.

Allenatore: Donato Ronci

Ammoniti: Barbarossa (M), Camplone (S)

Direzione di gara: Samuele Nazzicone di Avezzano coadiuvato da D’Adamo di Vasto e Cocco di Lanciano