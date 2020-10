I giocatori convocati da mister Oddo per la sfida fra Pescara ed Empoli

Ecco la lista dei convocati da parte di mister Oddo per il match in programma sabato 17 ottobre alle 16 all'Adriatico, che vedrà i biancazzurri scendere in campo contro l'Empoli:

1 Fiorillo Vincenzo

46 Alastra Fabrizio

38 Radaelli Nicolò

14 Balzano Antonio

5 Drudi Mirko

19 Masciangelo Edoardo

6 Scognamiglio Gennaro

21 Ventola Christian

44 Jaroszynski Pawel

16 Bocchetti Salvatore

26 Guth Rodrigo

47 Nzita Mardochee

40 Omeonga Stephane

34 Fernabdes Leandro

31 Busellato Massimiliano

8 Memushaj Ledian

10 Valdifiori Mirko

88 Diambo Amadou

37 Maistro Fabio

18 Belloni Nicolas

7 Bocic Milos

11 Galano Cristian

27 Riccardi Alessio

24 Capone Christian