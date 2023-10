La Curva Nord organizza trasferta di Lucca: "I ragazzi non erano fenomeni a Ferrara e non sono cessi adesso"

Lo zoccolo duro della tifoseria biancazzurra è tornato a far sentire la sua voce. E lo ha fatto attraverso un comunicato ufficiale, nel quale invita i tifosi a stringersi alla squadra e ad andare in massa a Lucca, banco di prova importante per il Delfino targato Zeman dopo 1 punto raccolto nelle ultime 2 partite e prima di un doppio turno casalingo (contro la capolista Torres e la Recanetese) a chiudere un ottobre di fuoco con altre 3 gare in 8 giorni. "Lucca stiamo arrivando!!!" è la chiosa di un comunicato che i tifosi stanno condividendo in massa sui social. La Curva Nord "Marco Mazza" staorganizzando la trasferta toscana, la prima dopo l'esodo di massa (quasi 1.100 tifosi dannunziani al seguito) di Ferrara (quando il Delfino si è imposto per 2-1).

"Non saranno sicuramente due partite senza vittoria a toglierci I entusiasmo e la voglia di incitare i nostri ragazzi, che non erano fenomeni a Ferrara e non sono cessi adesso", è l'incipit del comunicato. "Il campionato è lungo, il peggior errore che si possa fare adesso è quello di perdere l'entusiasmo o addirittura iniziare a lamentarsi. Per questo motivo dobbiamo andare a Lucca per farci sentire, per stare vicino ai nostri giocatori e vincere con loro... tutto è ancora possibile, tutto è ancora realizzabile ma bisogna crederci!!!".

Seguono poi le informazioni per coordinare la trasferta: "Per organizzare nel migliore dei modi la trasferta ed andare Iinsieme e compatti, tutti coloro che hanno intenzione di partire possono rivolgersi da oggi, e fino a sabato, dalle 16 in poi presso la sede della Vecchia Guardia in via Tommasi 68 oppure dalle 18 in poi presso la sede dei Pescara Rangers in Viale Marconi 230/01.Per chi invece già si è organizzato con mezzi propri, l'appuntamento è domenica alle ore 10 sotto la Curva Nord..."