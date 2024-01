82 candeline per mister Giovanni Galeone. Pescara festeggia il suo "Profeta"

Oggi è festa a Pescara perchè uno dei pescaresi d'adozione più importanti soffia su una torta con 82 candeline. Oggi, 25 gennaio, infatti, Giovanni Galeone, per tutti "Il Profeta", compie gli anni. E' stato il più vincente tecnico nella storia del Delfino. 2 promozioni in A e l'unica, storica salvezza biancazzurra nella massima serie portano il suo nome. Tra lui ed il Pescara è una lunga, ininterrotta storia d'amore da metà Anni Ottanta ad oggi. Da allora il legame non si è mai spezzato. La sua lei, a forma di Delfino,è del 1936 ed è più grande di lui di 5 anni, dato che è nato nel 1941. E oggi, 25 gennaio, lui compie 82, splendidi anni. Lui è Giovanni Galeone, il Profeta. O, se preferite, il Messia.

“Dio creò il pallone, ma non soddisfatto chiamò Galeone e disse: vai in giro ad insegnarlo”. I tifosi del Pescara che lo celebrarono con questo striscione, tra gli altri nelle sue avventure biancazzurre, nel ‘91. Non per una promozione in A, ma per una salvezza in extremis in B quando tornò per la prima volta sulla panchina pescarese dopo i fasti dell'era Reboanto-Junior. In una sola frase, Galeone è la Storia del Pescara. Il bel gioco, prima di Zeman, i gol, i giovani lanciati nel grande calcio, il ritorno d’immagine incredibile e incalcolabile per la città che era godereccia come poche altre all'epoca del suo primo arrivo ed in pieno boom economico: Galeone non è stato solo un allenatore vincente, è stato un totem, un'icona, un simbolo. O, se preferite, quello che oggi nel marketing sarebbe descritto come un perfetto testimonial. Non un Ferragnez, qualcosa di di diverso e certamente più amato. E in modo unanime, almeno in città. Galeone è l’uomo immagine di un’era e di una parentesi forse irripetibile qui. Nemmeno Zeman, con la sua promozione e lo show regalato nel 2011/2012 ai tifosi biancazzurri, ne ha scalzato la leadership e l’autorità agli occhi di generazioni intere di sostenitori del Pescara. Il boemo è amato, ma non da tutti. Galeone è amatissimo. Da tutti i tifosi biancazzurri. Anche di quelli che lo conoscono solo dai racconti di genitori, zii e nonni.

Buon Compleanno, mister Gianni! Altri millenovecentotrentasei giorni così!