A Cerignola Colombo si gioca la panchina del Pescara

Serie C Girone C

Colombo rischia. Il pari casalingo contro il Giugliano ha fatto scattare l’allarme in casa biancazzurra. Il ds Daniele Delli Carri e il presidente Daniele Sebastiani avevano pensato all'esonero già nell'immediato dopogara, domenica scorsa. Poi un ripensamento e l'idea di dare un'ultima chance al tecnico. E’ chiaro, però, che l’ennesimo passo falso, e l’arrivo di una serie pretendente per il terzo posto come il Foggia a meno cinque (con Cerignola e Picerno a meno sei), rendono adesso tutto il castello di ambizioni e progetti biancazzurri molto meno stabile di qualche settimana fa. La classifica va blindata con continuità di risultati, accompagnata da prestazioni convincenti, di sostanza e di carattere. Tutto quello che oggi manca al Delfino. Sabato prossimo (17.30) a Cerignola, Alberto Colombo dovrà dare risposte alla crisi: in quei 90' si giocherà la panchina biancazzurra.

Dieci finali

Dopo la sfida sul campo dell’Audace, matricola terribile, quattro partite all’Adriatico e cinque in trasferta. Un cammino che rischia di diventare più complicato del previsto in casa biancazzurra senza una netta e decisa inversione di tendenza. Il Foggia corre forte: dalla prima di ritorno ha conquistato 17 punti in 8 partite. Ne hanno ottenuti 15 l’Audace Cerignola e il Picerno nello stesso periodo. Sono solo 10 invece quelli ottenuti dal Pescara, che se n’è fatti rosicchiare 7 dai rossoneri e 5 dai gialloblu pugliesi e dai lucani. Ecco spiegata, numeri alla mano, l’involuzione del Delfino in classifica e il ritorno in pista di ben tre pretendenti in un colpo solo per il terzo posto. Questi numeri costringono la squadra di Colombo a vincere domenica prossima: significherebbe avere la certezza di tenere il Foggia (che sfida la Fidelis Andria) a 5 punti e l’uscita di scena dalla volata dello stesso Cerignola, che scivolerebbe a -9. Ma tutto resta teoria senza una grande partita.

Questo sarebbe il cammino restante nelle ultime nove giornate: sabato 4 marzo in casa all’Adriatico contro la Juve Stabia (17.30); domenica 12 marzo, alle 17.30, in casa della Gelbison; mercoledì 15 marzo, infrasettimanale a Messina, alle 21; domenica 19 marzo in casa contro la Turris (alle 14.30); 26 marzo alle 17.30 a Catanzaro. Ultime quattro giornate ad aprile (orari non ancora comunicati): domenica 2 in casa contro la Virtus Francavilla, sabato 8 a Taranto, domenica 16 in casa contro il Monopoli e domenica 23 sul campo del Picerno.