Zdenek Zeman cittadino onorario di Pescara: protocollata la richiesta

Zdenek Zeman, nato a Praga il 12 maggio 1947 e cittadino di....Pescara! No, non è una boutade ma una concreta possibilità. In data 8 maggio 2024, il consigliere comunale di centrosinistra Mirko Frattarelli ha protocollato la richiesta, indirizzata al primo cittadino Carlo Masci, di conferire la cittadinanza onoraria al tecnico boemo, definito anche in questa circostanza "Maestro". L’istituto della cittadinanza onoraria costituisce un riconoscimento ufficiale ed onorifico per chi, non essendo iscritto all’anagrafe del comune, si sia particolarmente distinto per particolari meriti/azioni che hanno avuto felice riflesso sulla città, rendendone più alto il prestigio, e secondo il consigliere Frattarelli l'ormai ex allenatore biancazzurro (3 esperienze per lui sulla panchina della squadra cittadina) risponde a requisiti anche morali per essere insignito di tale prestigioso conferimento.

"Un dovere da parte delle istituzioni riconoscere a Zeman la cittadinanza onoraria", ha fatto sapere Frattarelli dopo aver reso pubblica la sua iniziativa. "Il legame tra il mister e la città di Pescara è sotto gli occhi di tutti e andrebbe celebrato nel migliore dei modi. Consegnare la cittadinanza onoraria a Zeman vorrebbe dire sigillare quel rapporto d'amore che intercorre tra il mister e la città di Pescara. Le istituzioni non possono non tenerne conto. Il boemo ha lasciato senza ombra di dubbio ricordi indelebili nella città di Pescara".

Nel documento nel quale il consigliere invita il sindaco e la giunta a conferire la cittadinanza onoraria a Zeman sono evidenziati sia i meriti sportivi sia quelli umani e morali (abnegazione, cultura del lavoro, del sacrificio, del rispetto e della generosità, cioè "virtù difficilmente riscontrabili nel cacio moderno", ma anche la sua lotta per un calcio pulito) che sono a base della richiesta. Tra questi il contributo alla valorizzazione del patrimonio sportivo, calcistico e di immagine della città, grazie ai successi che hanno dato prestigio territorio, ma anche le note caratteristiche che hanno reso "Sdengo" un simbolo di legalità nel mondo sportivo, di rigore morale, di correttezza, umiltà e sacrificio. Nella richiesta si ricorda anche, in modo assai puntuale, la cavalcata 2011-12 con ZZ al timone ed il trio delle meraviglie Immobile-Verratti-Insigne in campo, culminata con la promozione in Serie A d a 20 anni dall'ultima ("Non sarebbe potuta esserci migliore conclusione possibile per una storia d’amore così forte, in un ambiente entrato in perfetta sintonia e simbiosi con la filosofia zemaniana", si legge). Zednek Zeman ha indiscutibilmente contribuito al patrimonio sportivo del nostro territorio, al prestigio e alla promozione della nostra città. "E’ evidente il forte legame calcistico tra la Pescara calcio e Zednek Zeman. Ma è altrettanto evidente il rapporto d’amore, di affetto e di stima dei pescaresi nei confronti di un vero maestro di calcio e di vita, che ha dato e continua a dare tantissimo alla Pescara calcio e alla città", è uno stralcio della richiesta.

Ma al di là delle questioni prettamente calcistiche, nella richiesta si ricorda che "Zednek Zeman nel corso degli anni ha più volte elogiato la città di Pescara, il suo lungomare, il buon cibo e il calore della tifoseria, soprattutto dopo la promozione in serie A, quando il pullman festante con sopra squadra e staff ha fatto il giro della città, davanti a migliaia di pescaresi in visibilio" e che " ha portato il nostro territorio alla ribalta nazionale ed internazionale" perchè tanto la squadra di calcio quanto la città "sono state sotto i riflettori delle più importanti testate giornalistiche, nonché oggetto di programmi televisivi e trasmissioni speciali dedicati proprio al Pescara di Zeman, anche con servizi promozionali della città e della sua storia". Di Zeman sono infine ricordate le battaglie morali e i risultati a renderlo icona trasversale del calcio al di là delle bandiere.