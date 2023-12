Il fischietto pescarese Cristiano Ursini al debutto in Serie B

Gande soddisfazione in casa Aia Pescara: il fischietto pescarese Cristiano Ursini, originario di Loreto Aprutino, vola in serie B. Nella partita prima di Natale, infatti, Ursini è stato designato come quarto ufficiale del match Cittadella-Spezia terminato 4-1. Dopo anni di gavetta sui campi di tutta Italia, e a suon di grandi prestazioni tra serie D e campionato Primavera, e dopo essere approdato nel calcio professionistico dalla stagione 2023/2024, Ursini ha fatto il debutto anche in cadetteria. Dopo il volo di Camplone in serie A, ecco un altro talento del fischietto made in Pescara che approda nel calcio che conta, a piccoli passi come è giusto che sia. In foza al CAN C, Ursini ha ricevuto i complimenti social della sua sezione. Ecco quanto postato sulla pagina ufficiale Facebook dell'Aaa Pescara: "Dal Presidente, il CDS e tutta la sezione l’augurio che questa sia la prima designazione di una lunga serie in queste categorie!". Ursini solo a settembre aveva debuttato in Serie C in Legnago Salus - Arzignano Valchiampo 4-0