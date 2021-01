Nicola Rigoni

Rigoni si presenta: “Metto a disposizione la mia esperienza per risalire la classifica”

In vista del suo esordio con i biancazzurri per la partita contro il Chievo Verona, l'ex Monza dichiara: "Sicuramente bisogna lavorare, ma credo ci siano tutti i presupposti per fare un buon girone di ritorno". Parla anche Sorensen