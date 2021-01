Bellanova scuote i suoi: “Dobbiamo compattarci se vogliamo uscire da questa situazione”

Il giocatore biancazzurro parla della sfida in programma domenica, ammettendo che "da questa partita passa il nostro futuro. Il Chievo è una buonissima squadra. Loro hanno dei singoli forti, sono un grande gruppo"

Raoul Bellanova scuote i suoi compagni lungo il cammino che porta a Chievo Verona-Pescara, in programma domenica 31 gennaio e dovrà necessariamente essere la gara della svolta. Lo riconosce lo stesso giocatore biancazzurro, ammettendo che "da questa partita passa il nostro futuro. Il Chievo è una buonissima squadra. Loro hanno dei singoli forti, sono un grande gruppo".

“Non siamo partiti sicuramente nel migliore dei modi, questa piazza merita di più. Dobbiamo compattarci e scendere in campo con un altro spirito se vogliamo uscire da questa condizione”.

Come vi spiegate ciò che sta succedendo? “Quello che ci si dice nello spogliatoio, rimane nello spogliatoio - puntualizza il calciatore - Ovviamente c’è molto rammarico da parte del presidente, che crede tanto in noi, per questo girone di andata”.

La batosta subìta contro la Salernitana, che ha condannato i biancazzurri al penultimo posto, è stata pesante: "Vista la situazione in classifica, di sicuro non ci si può dare baci e abbracci dopo una sconfitta del genere. Ma bisogna ripartire il prima possibile. Dobbiamo cambiare atteggiamento ed entrare in campo cattivi", conclude Bellanova.