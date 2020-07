Chievo-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Ultima gara in trasferta per i biancazzurri, agli ordini di Sottil dopo l'esonero di Legrottaglie. Stasera alle 21 il Pescara affronta in terra veneta il Chievo. Bisogna vincere per mantenere la categoria, o sarà playout. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Chievo-Pescara: la cronaca

Buonasera dallo stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona. Tra pochi minuti le due squadre entreranno in campo.

Inizia la partita. 3' Ritmi bassi in questo avvio, le due squadre si stanno studiando in questi primi minuti. La posta in palio è altissima per entrambe le compagini.

10' Tante interruzioni e tanti errori fino a questo momento, sia Chievo che Pescara non vogliono scoprirsi per non correre grossi rischi. 14' Canovaccio piuttosto chiaro in questi primi attimi di partita con la squadra di Aglietti che fa la partita mentre quella di Sottil aspetta e riparte quando ne ha la possibilità.

17' Sta vincendo la paura fino a questo momento: le due formazioni sembrano essere paralizzate sul terreno di gioco e incapaci di creare occasioni degne di nota. 22' E' un chiaro catenaccio e contropiede quello della formazione abruzzese che sta lasciando il pallino del gioco al Chievo. La squadra di Aglietti, però, non riesce a concludere.

24' Destro secco di Segre, dall'interno dell'area di rigore, indirizzato all'angolino basso: Fiorillo si distende e sventa il pericolo. 26' Cooling break per le due squadre che vanno a bordocampo a dissetarsi. Hanno spesso molto entrambe fino a questo momento. 28' si torna in campo.

31' Chievo vicino al vantaggio con Djordjevic che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, stacca più in alto di tutti mandando a lato. 41' Meno di cinque minuti più recupero alla conclusione di una prima frazione che si è giocata a ritmi molto bassi. Tensione e caldo stanno influendo.

45' Brivido per il Pescara! Vignato crossa al centro, arriva Djordjevic che colpisce il pallone sfiorando pericolosamente il palo. Finisce il primo tempo: 0-0 il parziale tra le due squadre.

Chievo-Pescara: il tabellino

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Laverbe, Rigione, Renzetti, Segre, Obi, Garritano, Vignato, Djordjevic, Ceter. A disp.: Nardi, Enyan, Cotali, Cavar, Zuelli, Karamoko, Esposito, Ivan, Di Noia, Morsay, Ongenda, Grubac. All. Aglietti

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Drudi, Bettella, Del Grosso, Zappa, Busellato, Palmiero, Galano, Memushaj, Galano, Maniero. A disp.: Alastra, Campagnaro, Elizalde, Scognamiglio, Masciangelo, Kastanos, Clemenza, Bruno, Melegoni, Pucciarelli, Borrelli, Pavone. All. Sottil

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Recupero: 2' pt